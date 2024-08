Anita Olivieri, diventata popolare grazie all’ultima edizione del Grande Fratello, è finita nuovamente al centro delle critiche. Neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono.

Anita Olivieri sommersa di critiche: la replica

Terminata la breve relazione con Alessio Falsone, conosciuto nella casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha ufficializzato la love story con Nicolò Conti. E’ proprio a causa della sua vita sentimentale che la ragazza è finita al centro delle critiche. Ovviamente, non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono.

Anita Olivieri perde fan: la frecciatina

Nelle scorse ore, Anita Olivieri ha aperto un box domande su Instagram e le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero. D’altronde, fin dalla sua avventura al GF, la ragazza non ha mai riscosso grande simpatia. Un follower le ha chiesto: “Come si sta ad aver perso praticamente tutti i fan?“. L’ex gieffina ha replicato:

“Non mi risulta, ma comunque la risposta è sempre ‘Da Dio’. Non erano fan evidentemente. Ad oggi ho perso persone affette da fanatismo di coppia, meglio così”.

Come al solito, Anita ha una visione leggermente distorta della realtà.

Vacanze pagate dai fidanzati? Giammai

Un altro fan l’ha accusata di essere una scroccona, visto che nel corso dell’estate è riuscita a farsi pagare le vacanze da due fidanzati diversi. Nello specifico, si legge: “Insegnaci come scroccare due vacanze con due ragazzi diversi in una sola estate“. Anche in questo caso, Anita ha replicato a tono: