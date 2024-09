Anna, la rapper, ha portato una commovente sorpresa a Cecilia, una bambina affetta da leucemia.

La rapper italiana Anna ha mostrato un atto di empatia visitando la sua giovane fan Cecilia, malata di leucemia, a Ragusa prima di un suo concerto. Anna ha sorpreso Cecilia durante una diretta social in cui ballava sulla sua canzone "30ºC" e le ha donato un peluche di Hello Kitty. L'incontro è stato immortalato dai genitori di Cecilia in un video che è diventato virale sui social media.

In un gesto di pura empatia, la rapper italiana Anna ha visitato una sua giovane fan, Cecilia, affetta da leucemia. Questo toccante atto di gentilezza ha fatto rapidamente il giro sui social, grazie a un video che ha immediatamente conquistato il cuore degli utenti, rendendolo virale. Prima di un suo concerto a Ragusa, in Sicilia, Anna ha sorpreso la piccola Cecilia durante una diretta social in cui ballava sulle note di «30ºC», una delle sue canzoni. Anna ha portato come regalo un peluche di Hello Kitty, uno dei preferiti di Cecilia, che ha calorosamente abbracciato la sua cantante preferita. I genitori di Cecilia hanno immortalato l’emozionante incontro con un video sul loro cellulare, senza riuscire a contenere l’emozione. «È stata Anna a voler venire. Adesso le offriremo qualcosa di buono da mangiare», ha dichiarato il padre di Cecilia.