Addio ad Annalena Moretti, la signora della birra: morta a 80 anni per un inc...

Addio ad Annalena Moretti, la signora della birra: morta a 80 anni per un inc...

Annalena Moretti, signora della birra, è morta a 80 anni per un incidente domestico: un'imprenditrice iconica con la passione per l'arte

Annalena Menazzi Moretti, nota imprenditrice italiana e figura di spicco nel settore della birra, è morta all’età di 80 anni. La signora Moretti, erede della dinastia produttrice della celebre Birra Moretti, ha perso la vita il 26 luglio all’ospedale civile di Pescara a seguito di un incidente domestico.

Nata a Udine, Annalena si era trasferita a Pescara negli anni Sessanta, diventando una delle donne più in vista della città. Conosciuta per la sua eleganza, il suo impegno nel mondo dell’arte e il mecenatismo, Annalena avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 19 agosto.

Annalena Moretti: dalla birra all’impegno per la comunità e la passione per l’arte

La morte di Annalena Moretti, i cui funerali si sono tenuti sabato 27 luglio presso la chiesa di San Pietro Apostolo a Pescara, ha scosso la comunità locale, dove l’imprenditrice era molto amata e rispettata.

La sua influenza si estendeva ben oltre l’industria della birra: Annalena era anche una fervente promotrice di eventi culturali e mostre, contribuendo attivamente alla vita culturale della città adriatica. La sua passione per l’arte e il suo ruolo di mecenate hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità, rendendola una figura insostituibile.

Leggi anche: Morto Justin Cornejo del Barcelona Sc: il portiere aveva solo 20 anni

Annalena Moretti: chi era la signora italiana della birra

Annalena Moretti ha vissuto una vita piena di successi tanto nel settore imprenditoriale quanto nelle sue attività culturali. Erede di una delle famiglie più illustri della produzione di birra italiana, Annalena ha saputo mantenere viva la tradizione di famiglia, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di tutti.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per la sua famiglia, ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. Con la sua morte, Pescara e la comunità imprenditoriale italiana perdono una delle sue figure più brillanti e carismatiche.

Leggi anche: Morto Mike Heslin, attore della serie “Operazione Speciale: Lioness”: aveva 30 anni