Mike Heslin, noto per il suo ruolo nella serie tv Operazione Speciale: Lioness, è morto a soli 30 anni. L’annuncio è stato dato dal marito dell’attore.

Morto l’attore Mike Heslin: aveva 30 anni

Morto a soli 30 anni Mike Helsin, attore conosciuto per il suo ruolo nella serie tv Operazione Speciale: Lioness. Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stato Scotty Dynamo, suo marito. Secondo le sue dichiarazioni, il decesso sarebbe dovuto a un “evento cardiaco inaspettato” che ha costretto l’attore a un ricovero in ospedale durato una settimana.

Secondo Dynamo, i medici che hanno curato l’attore avrebbero dichiarato di “non avere spiegazioni per la morte dell’uomo“, tenendo anche conto della sua giovane età e delle sue perfette condizioni di salute. “Mi da pace sapere che, seguendo il tuo desiderio di diventare donatore di organi, donerai la vita a quattro persone diverse” ha dichiarato il marito dell’attore.

Chi era Mike Helsin

Mike Helsin era apparso in alcuni episodi della serie Operazione Speciale: Lioness. Aveva anche recitato in altre serie tv, come “In Their Shops: A Journey to Homelessness, The Influencers, House Sitting, I Love You…But I Lied, Younger e 7 Deadly Sins. Nel 2023 aveva preso parte alla commedia The Holiday Proposal Plan e al film Boy*Friends nel 2020.

Mike Heslin e Scott Dynamo stavano insieme dal 2018 ma si erano sposati lo scorso anno. “Mancavano 4 mesi al nostro primo anniversario di matrimonio” ha scritto l’uomo su Instagram, nel post in cui ha annunciato la scomparsa dell’attore.