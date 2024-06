L'attore, noto per il suo ruolo ne "Una notte al museo" e per aver preso parte a più di 150 serie tv e film, aveva da poco compiuto novanta anni.

Bill Cobbs si è spento nella sua casa in California dopo aver da poco compiuto 90 anni. La notizia è stata condivisa dalla sua famiglia tramite un messaggio scritto dal fratello minore su Facebook. L’attore, che ha anche partecipato a “Una notte al museo”, nel corso della carriera ha preso parte a più di 150 tra film e serie televisive ed ha vinto un Emmy per lo show “Dino Dana”.

Addio a Bill Cobbs

“Un amato compagno, fratello maggiore, zio, padre adottivo, padrino e amico, Bill ha recentemente e con gioia festeggiato il suo novantesimo compleanno circondato dai suoi cari” questo è il messaggio che il fratello minore di Bill Cobbs ha scritto su Facebook per annunciarne la scomparsa, avvenuta poco tempo dopo aver compiuto novanta anni, sottolineando come sia venuto a mancare “pacificamente” nella sua casa di California.

La carriera di Cobbs è costellata di film e serie televisive di spessore, collaborando con alcuni dei nomi più importanti del mondo cinematografico. Ha avuto ad esempio un ruolo ne “Guardia del corpo” lavorando al fianco di Whitney Houston e Kevin Costner, per non parlare della sua performance in “Una notte al museo” accanto a Ben Stiller.

Per quanto riguarda il mondo delle serie televisive, non mancano nemmeno qui nomi importanti come The Sopranos, The West Wing, Good Times, Sesame Street e My Wife and Kids. Nel 2020 ha anche vinto un Daytime Emmy Award per la sua partecipazione nel programma per bambini “Dino Dana”.