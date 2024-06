Taylor Wily è morto a Hurricane, nello Utah, per cause ancora da determinare

Taylor Wily è morto all’età di 56 anni. Aveva recitato nelle serie televisive “Hawaii Five-0” e “Magnum P.I.”

È morto Taylor Wily

La notizia della scomparsa è stata diramata dal suo avvocato alla CBS News. La causa del decesso non è stata comunicata. L’emittente hawaiana KITV 4 Island News ha riferito che Wily, all’anagrafe Teila Tuli, è morto a Hurricane, nello Utah. Ha lasciato la moglie Halona e due figli.

La carriera da attore

L’attore è nato a Honolulu, nelle Hawaii. Prima di entrare nell’industria cinematografica e televisiva, ha lavorato come lottatore di sumo e arti marziali miste. In “Hawaii Five-0” ha interpretato il personaggio di Kamekona Tupuola per 171 episodi. Ha recitato anche in “MacGyver” e “Magnum P.I.”, nel film “Forgetting Sarah Marshall” ed è apparso nella ventesima stagione di “The Amazing Race”.

Il cordoglio del mondo del cinema

Il produttore esecutivo delle serie, Peter Lenkov, che ha lavorato con il56enne sia in “Hawaii Five-0” che in “Magnum P.I.”, gli ha rivolto il suo ultimo saluto: “Mi hai incantato fino a farti diventare un personaggio fisso nello show e nella mia vita. Eri di famiglia. E mi mancherai ogni giorno, fratello“. I social si sono velocemente riempiti di messaggi di cordoglio da amici e colleghi.