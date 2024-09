Annalisa ha fornito l'accompagnamento musicale al matrimonio del suo ex, con Ferragni come testimone e un menù che lascia l'acquolina in bocca.

Annalisa ha fornito l'accompagnamento musicale al matrimonio del suo ex, con ...

Il giovedì 12 settembre, l’influencer Veronica Ferraro e il produttore musicale Davide Simonetta, conosciuto anche come d.whale, hanno legato il nodo. Simonetta aveva precedentemente avuto una relazione con Annalisa per un paio d’anni fino al 2017. Curiosamente, Annalisa era presente al matrimonio e ha persino eseguito un brano al piano, accompagnata da suo marito. Chiara Ferragni, una grande amica di Ferraro, era lì per supportare la sposa, fungendo anche da testimone insieme alle sorelle di Ferraro, Francesca e Valentina. La celebrazione non ha risparmiato sorprese, con l’artista Tananai che ha intrattenuto gli ospiti con una versione acustica di Tango, una canzone toccante del suo repertorio.

Per quanto riguarda l’abbigliamento nuziale, Ferraro ha optato per un abito bianco, fluido e scolpito, arricchito da un profondo scollo, maniche corte e un velo con un bordo cadente. Il senso di eleganza è stato accentuato da drappeggi raffinati intorno alla vita, un lungo strascico e una serie di bottoni sulla schiena. Al contrario, Simonetta ha scelto un completo scuro, abbinato a un papillon, donando un taglio rilassato con pantaloni larghi. Le fedi nuziali che la coppia ha scambiato erano firmate Damiani.

Durante la cerimonia nuziale, Chiara Ferragni, l’amica della sposa, ha pronunciato un toccante discorso riguardante l’affetto che si nutre per le persone care. A detta dell’ex-consorte di Fedez: “Spesso ci dimentichiamo le parole o le azioni degli altri, ma mai le emozioni che ci hanno suscitato. Nel corso di questi 17 anni, più di qualunque altra cosa mi hai fornito un senso di protezione e mi hai fatto sentire come se fossi a casa. Sei la mia amica del cuore, ma anche la mia compagna d’avventure, il conforto nei momenti di tristezza e la complice con cui posso far ciò che mi rende viva. Sei davvero speciale e sei sempre stata una componente essenziale della mia famiglia”.

Il menù del banchetto nuziale è trapelato online, provocando una serie di commenti ironici a causa della sua semplicità. Osservando le pietanze incluse, non sembra essere stato un banchetto molto abbondante. Tra le portate proposte, un antipasto di pane e mortadella, seguito da un primo di pasta al pesto. Il secondo era costituito da polpette di manzo in salsa al pomodoro, per concludere con una torta condivisa da tutti. Ed ecco l’ultimo piatto!

Durante la cerimonia, la sposa ha proferito dolci parole al suo neo sposo: “Ho sempre dichiarato di essere lontana dal sole, ma da quando ti ho conosciuto ho visto tutto con maggiore chiarezza, ho riso di più, non mi sono mai sentita così amata”. L’influencer ha poi espresso il suo desiderio di diventare madre presto: “Ci daremo un’altra possibilità per avere un figlio. Spero che sia come te, ma anche se resteremo solo noi due, sarà comunque una vittoria”.