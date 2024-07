Annalisa Scarrone potrebbe condurre il Festival di Sanremo 2025, questo almeno è quanto sperano i fan dopo che la cantante ha lanciato un chiaro appello a Carlo Conti. Il conduttore accetterà la proposta?

Da settimane, ormai, si parla di un presunto coinvolgimento di Annalisa ed Elodie al Festival di Sanremo 2025. Mentre la Di Patrizi ha categoricamente smentito il gossip, rivelando che non le è arrivata la chiamata di Carlo Conti e anche anche se la contattasse rifiuterebbe l’ingaggio, la Scarrone ha candidamente ammesso che sogna la conduzione della kermesse. Non solo, l’artista ha lanciato un vero e proprio appello al presentatore.

Ospite di Radio Subasio, Annalisa ha parlato così del Festival di Sanremo 2025:

“Se lo farei? Sarebbe bello devo dire. Per una volta a Sanremo senza stress non sarebbe mica male, sono sincera. Quindi potrebbe essere una bella cosa. Appello a Carlo Conti? Certo, Carlo fammi vivere questa esperienza tranquilla. Che poi diventerebbe stressante per altre ragioni immagino, però lo farei. Sarebbe un’altra bella tappa per me e la mia carriera. Staremo a vedere”.