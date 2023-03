Anthony Fauci accetta consulenza al Biotecnopolo Siena, Nobel Parisi plaude

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Anthony Stephen Fauci, tra i massimi esperti mondiali nel campo delle malattie infettive e consulente medico di 7 presidenti degli Stati Uniti - da Reagan a Biden - ha accettato di operare, in maniera informale, come consigliere strategico del professore Rino Rappuoli, d...

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Anthony Stephen Fauci, tra i massimi esperti mondiali nel campo delle malattie infettive e consulente medico di 7 presidenti degli Stati Uniti – da Reagan a Biden – ha accettato di operare, in maniera informale, come consigliere strategico del professore Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena. L'istituzione è stata fondata dai ministeri dell'Università e Ricerca, della Salute, dell'Economia e delle Imprese del Made in Italy con lo scopo di dedicarsi alla ricerca applicata nelle biotecnologie e nelle scienze della vita.

"La disponibilità di Fauci a operare come consigliere informale – ha affermato on soddisfazione il premio Nobel Giorgio Parisi, componente del consiglio di amministrazione della Fondazione – è un passo fondamentale per fare del Biotecnopolo l’hub italiano per la ricerca, lo studio e la prevenzione delle pandemie".

Il Biotecnopolo è la concretizzazione del documento Preparazione alle pandemie e ruolo della scienza, elaborato dall'Accademia Nazionale dei Lincei e fatto proprio dalle Accademie del G20 nel 2021. "Fauci ha relazioni multidecennali con scienziati italiani. Queste relazioni – ha sottolineato Parisi – indicano quanto il valore e il rigore della scienza italiana siano riconosciute: costituiscono lo sprone più concreto per avviare, nel più breve tempo possibile, l'attività di un Centro che può rappresentare un riconoscimento globale dell’eccellenza della scienza italiana".