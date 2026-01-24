C’è Posta Per Te è uno dei programmi simbolo del prime time di Canale 5 giunto alla 29esima stagione ha saputo e sa regalare un turbinio di emozioni, che vanno dalla gioia al dolore, capaci di tenere incollati i telespettatori alla televisione per più di 3 ore ogni sabato. Vediamo cosa ci aspetta nella puntata di questa sera, 24 gennaio.

Il riappacificamento tra un padre e una figlia

La prima puntata di “C’è Posta per Te” andata in onda la scorsa settimana è riuscita a registrare un record di ascolti, come peraltro era stato pronosticato ampiamente.

Uno dei temi di maggior interesse è stato il tentativo di rinsaldare il rapporto tra una figlia e suo padre. Difatti nella prima puntata Maria De Filippi aveva chiesto alla giovane – come riporta Libero.it – “Se ti manca perché non lo rivedi?” spingendo la figlia ad aprire la busta, oggi quindi scopriremo come finirà.

Spazio però anche ad un momento musicale, sarà infatti presente in studio Alessandra Amoroso, vincitrice di Amici 8 e presente per la decima volta come ospite nel programma.

In arrivo tantissimi attori turchi

Il grande evento della puntata di sabato 24 gennaio però sarà l’approdo in studio di diversi attori protagonisti delle soap opera di origine turca che tanto attraggono il pubblico di Canale 5.

Difatti saranno intervistati – come riporta Libero.it – Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk che interpretano i rispettivi ruoli nella fiction “La forza di una donna”.

Sarà quindi un’opportunità imperdibile per i fans. Appuntamento quindi a partire dalle 21:30 questa sera su Canale 5.