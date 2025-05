Un episodio inquietante che mette in luce la sicurezza stradale in Italia.

Un viaggio pericoloso in contromano

Un episodio allarmante ha avuto luogo nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, quando un uomo di 84 anni ha guidato la sua auto in contromano per ben 17 chilometri sull’autostrada A28, nel tratto che collega Portogruaro a Cimpello. Questo comportamento imprudente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale, soprattutto considerando l’età dell’automobilista e le potenziali conseguenze di tale azione.

Fortunatamente, il fatto è avvenuto in un orario in cui il traffico era ridotto, evitando così un possibile incidente.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

La situazione è stata segnalata da un camionista che, accortosi del veicolo contromano, ha immediatamente contattato la centrale operativa autostradale. Grazie a questa segnalazione, una pattuglia della polizia del distaccamento di Spilimbergo è riuscita a intervenire prontamente, intercettando l’anziano e fermandolo in sicurezza. Gli agenti hanno agito con prontezza, evitando così che la situazione degenerasse e causando danni a persone o cose. Questo intervento mette in evidenza l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra automobilisti e forze dell’ordine.

Le conseguenze legali per l’anziano

In seguito all’incidente, gli agenti hanno disposto il fermo amministrativo del veicolo dell’anziano. Inoltre, l’uomo potrebbe affrontare una sanzione pecuniaria che potrebbe arrivare fino a 8.160 euro, oltre al ritiro della patente di guida. Questo episodio solleva interrogativi sulla capacità di guida degli anziani e sulla necessità di controlli più rigorosi per garantire la sicurezza stradale. È fondamentale che le autorità competenti valutino attentamente la situazione, considerando che la guida in contromano rappresenta un grave rischio per tutti gli utenti della strada.