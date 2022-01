Appello di Guterres (Onu): vaccinazione per tutti

Milano, 18 gen. (askanews) – Vaccinazione per tutti, altrimenti non si uscirà dalla pandemia e dalle varianti. E’ l’appello lanciato dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in un intervento al World Economic Forum di Davos, che quest’anno si tiene esclusivamente in forma virtuale.

Gli ultimi due anni hanno dimostrato una verità semplice ma brutale: se lasciamo qualcuno da parte, lasciamo tutto il mondo da parte. Se non vacciniamo tutti, facciamo nascere nuove varianti, che si dffondono oltre alla frontiere e paralizzano brutalmente la vita quotifiana e l’economia”, ha dichiarato Guterres.

“Nel cuore di questo fallimento si trova risiede l’incapacità mondiale nel sostenere i paesi in via di sviluppo quando hanno bisogno. Senza azioni immediate le disparità e la povertà cresceranno. E questo causerà maggiori problemi sociali e violenza”, ha concluso il segretario generale dell’Onu.