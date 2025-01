Il voto della Camera: un passo decisivo

La Camera dei deputati ha approvato con un voto significativo, 174 favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti, la riforma che prevede la separazione delle carriere nella magistratura. Questo rappresenta il primo passo di un lungo iter parlamentare per l’approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale. La riforma, sostenuta da partiti come Azione e Più Europa, ha visto anche l’astensione di Italia Viva, evidenziando un ampio consenso tra le forze politiche favorevoli.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di questa riforma, che ha rappresentato un suo sogno per oltre 30 anni. Nordio ha anche ribadito che il percorso legislativo è ancora complesso e che l’esito finale potrebbe essere deciso dal popolo attraverso un referendum, data la delicatezza della materia trattata.

Le novità introdotte dalla riforma

Il disegno di legge prevede, per la prima volta in Italia, la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, modificando il Titolo IV della Costituzione. Questa riforma mira a garantire una maggiore indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario, creando due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Entrambi gli organi saranno presieduti dal presidente della Repubblica e composti da membri estratti a sorte, riducendo così il potere di voto dei magistrati. Inoltre, verrà istituita un’Alta Corte disciplinare, che avrà il compito di gestire le questioni disciplinari riguardanti i magistrati ordinari, sottraendo tale giurisdizione al Csm.

Le reazioni politiche e le prospettive future

Il vicepremier Antonio Tajani ha commentato l’approvazione della riforma come un passo fondamentale per garantire una giustizia più equa e per mantenere fede agli impegni presi con gli elettori. La riforma non è vista come un attacco alla magistratura, ma come un’opportunità per migliorare il sistema giudiziario italiano, rendendolo più efficiente e trasparente.

Con l’approvazione della Camera, il testo passerà ora al Senato per il secondo voto della prima lettura. Se tutto procederà senza intoppi, la riforma potrebbe entrare in vigore entro l’estate, segnando un cambiamento significativo nel panorama giuridico italiano. La separazione delle carriere rappresenta un tassello importante nel progetto di riforma della giustizia voluto da Forza Italia e dal suo leader, Silvio Berlusconi.