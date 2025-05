Approvazione del decreto sulla cittadinanza: cosa cambia per gli italo-discen...

Il decreto sulla cittadinanza approvato dalla Camera introduce importanti novità per gli italo-discendenti.

Il recente decreto sulla cittadinanza ha ricevuto il via libera dall’Aula della Camera, con un voto che ha visto 137 favorevoli, 83 contrari e 2 astenuti. Questo provvedimento, giunto alla sua seconda lettura, diventa legge e introduce significative modifiche alle norme esistenti, in particolare per quanto riguarda la cittadinanza degli italo-discendenti nati all’estero.

Le nuove regole per gli italo-discendenti

Una delle principali novità riguarda la doppia cittadinanza. Con il nuovo decreto, gli italo-discendenti potranno ottenere il passaporto italiano solo se uno dei genitori o un nonno è nato in Italia, limitando così il diritto di cittadinanza per ius sanguinis a due generazioni. Questa misura ha suscitato dibattiti accesi, poiché molti ritengono che possa escludere una vasta gamma di persone che, pur avendo legami con l’Italia, non rientrano nei nuovi criteri.

Le reazioni al decreto

Le reazioni all’approvazione del decreto sono state contrastanti. Da un lato, i sostenitori affermano che la legge rappresenta un passo necessario per garantire che la cittadinanza italiana venga concessa in modo più rigoroso e controllato. Dall’altro, i critici avvertono che questa restrizione potrebbe danneggiare le comunità italo-discendenti all’estero, privandole di un importante legame con la loro terra d’origine. Inoltre, si teme che la legge possa creare confusione e incertezze tra coloro che già hanno avviato il processo di richiesta di cittadinanza.

Implicazioni future

Con l’entrata in vigore di questo decreto, è probabile che ci saranno ulteriori discussioni e possibili modifiche in futuro. Le associazioni di italiani all’estero stanno già preparando iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e i legislatori riguardo alle problematiche legate alla cittadinanza. È fondamentale che le voci degli italo-discendenti siano ascoltate, affinché le leggi riflettano realmente i legami storici e culturali che uniscono l’Italia e le sue comunità nel mondo.