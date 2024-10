Arezzo, chi era la psicoterapeuta trovata morta in un campo con la testa fracassata?

Letizia Girolami sarebbe morta a causa di una letale ferita alla testa procurata, con tutta probabilità, da un pesante oggetto contundente. Le autorità stanno indagando sulla scomparsa della psicoterapeuta e credono si sia trattato di un omicidio.

Psicoterapeuta morta ad Arezzo: il ritrovamento del corpo

Era circa la mezzanotte fra il 5 e il 6 ottobre, quando i carabinieri hanno rivenuto il corpo senza vita della 72enne Letizia Girolami. La donna, di origini romane ma che da tempo viveva ad Arezzo, era stesa in un campo in una pozza di sangue. Alla testa una ferita molto profonda che non le ha lasciato scampo. Solo qualche ora prima, il marito (72enne canadese), aveva avvisato preoccupato la figlia perché non aveva visto sua moglie rientrare a casa per la cena.

Psicoterapeuta morta ad Arezzo: chi era Letizia Girolami

I pm, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero già sentito la testimonianza del marito della Girolami. La figlia, che al momento del fatto si trovava in Spagna, starebbe invece rientrando in Italia. La 72enne, si era trasferita nelle campagne di Arezzo da ormai tanti anni e lì viveva con il marito, svolgendo con passione la sua attività. Sulla sua pagina Facebook sono ancora visibili le tracce delle sue passioni, tra le quali la meditazione.