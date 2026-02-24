A Sanremo 2026, Arisa incanta il pubblico con Magica Favola: una performance intensa e autentica in cui la voce potente e viscerale dell’artista si fonde con un testo che racconta emozioni e vita, conquistando l’Ariston fin dal primo istante nella prima serata.

“Magica Favola” di Arisa: un racconto di vita e di consapevolezza

Magica Favola non è una semplice canzone in gara a Sanremo 2026, ma un viaggio emotivo profondo attraverso le stagioni della vita raccontato dalla stessa Arisa. Il brano scritto con Giuseppe Anastasi, suo ex compagno storico e oggi autore di molte sue canzoni, Marco Cantagalli, Fabio Dalè e Carlo Frigerio, esplora le tappe dall’infanzia all’età adulta, passando per le prime scoperte dell’amore, le ferite profonde, la stanchezza e la ricerca di pace interiore: da bambina che giocava “con le bambole” fino al desiderio di ritrovare l’innocenza e la serenità tipiche di quegli anni.

Il testo mescola immagini simboliche — l’oceano, gli arcobaleni, il ritorno tra le braccia della madre — per raccontare una trasformazione personale in cui la consapevolezza e la leggerezza si intrecciano, mentre la protagonista impara a trovare l’arcobaleno dentro se stessa, non solo nel mondo esterno. Per Arisa è un bilancio di vita, che parla di gratitudine, di autocura e di una femminilità matura e riconciliata con il proprio percorso.

Arisa, il toccante gesto del pubblico dopo la sua esibizione a Sanremo

La performance di Arisa con Magica Favola al Festival di Sanremo 2026 ha confermato quanto il brano funzioni – eccome. Sul palco del Teatro Ariston la cantante si è immersa nella canzone, mostrando una vocalità che sa passare con naturalezza dal sussurro all’esplosione sonora, coinvolgendo il pubblico fin dai primi accordi.

La reazione dell’Ariston è stata calorosa: la platea si è alzata in piedi per una standing ovation meritata, suggellata dal gesto spontaneo di Arisa che, con tempismo da artista consumata, ha salutato con un affettuoso “Grazie dell’amore, ciao mamma!” dopo l’esibizione. La sua presenza scenica è stata pura, senza filtri né artifici, dimostrando che Magica Favola non è solo una ballata, ma una vera e propria esperienza emotiva dal vivo.