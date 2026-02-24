Carlo Conti ha presentato il Festival di Sanremo in diretta al TG1, il conduttore ha utilizzato la finestra con il telegiornale per dare tutti i principali aggiornamenti rispetto al Festival 2026 e non è stato da meno anche nei minuti che precedevano il via della prima puntata.

Gabriele Paolini e il commento alle spalle dell’inviato

Gabriele Paolini è il disturbatore più conosciuto d’Italia, famose le sue incursioni alle spalle di giornalisti e volti famosi con battute rispetto a quello che stava andando in onda.

Difatti non sono mancati nel corso della sua carriera episodi spiacevoli che lo hanno coinvolto ma quanto accaduto alla presentazione della prima puntata è ben diverso.

Come ha riportato AdnKronos Paolini ha commentato “Carlo Conti bisessuale” facendo ipotizzare al pubblico che il presentatore avesse tendenze omosessuali mai dichiarate.

La risposta di Carlo Conti

Carlo Conti non ha perso occasione di rispondere al disturbatore appena terminato il commento dell’inviato del TG1 da palazzo Chigi.

“Il mio tipo è Laura e non Can…” ha commento ironicamente Conti, con al suo fianco Laura Pausini, un modo simpatico di smorzare i toni e di distogliere l’attenzione dall’episodio appena accaduto che ha spiazzato i telespettatori.

Difatti Can Yaman e Laura Pausini saranno i co-conduttori della prima serata del Festival 2026.