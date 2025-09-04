Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Oggi l’Italia e il mondo salutano Giorgio Armani. Con visione, rigore e passione ha trasformato il sogno dell’eleganza in realtà. È stato uno dei grandi ambasciatori del nostro Paese nel mondo. Addio a re Giorgio". Lo scrive sui social Maria Elena Boschi.
Armani: Boschi, 'grande ambasciatore Italia nel mondo, addio a re Giorgio'
