Un arresto atteso da mesi

La Squadra Mobile di Milano ha finalmente messo fine a una lunga attesa, arrestando un 41enne ricercato per violenza sessuale su una minorenne. L’uomo, che si trovava in fuga da nove mesi, è stato rintracciato non lontano dalla stazione di Milano. Gli abusi risalgono a gennaio 2023, quando la vittima, una ragazza di 17 anni scappata di casa da un comune in provincia di Bologna, è stata aggredita alla stazione di Rimini.

La denuncia e le indagini

La giovane, oggi ventenne, si era confidata con i suoi zii riguardo all’accaduto, i quali non hanno esitato a sporgere denuncia. Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi aveva immediatamente richiesto la cattura del sospettato, ma la sua identificazione e il conseguente arresto si sono rivelati più complessi del previsto. Solo ora, dopo un lungo lavoro investigativo, la polizia è riuscita a localizzarlo e ad arrestarlo.

Il contesto della violenza

Questo caso riporta alla luce una problematica sempre attuale: la violenza sulle donne e, in particolare, sulle minorenni. Le statistiche mostrano un aumento preoccupante di episodi di violenza sessuale, spesso perpetrati da individui che riescono a sfuggire alla giustizia per lungo tempo. La cattura di questo uomo rappresenta un passo importante nella lotta contro tali crimini, ma solleva anche interrogativi su come migliorare le misure di protezione per le vittime e prevenire simili atrocità in futuro.