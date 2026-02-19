L’ex principe Andrea è stato arrestato nel Regno Unito con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della funzione pubblica, in relazione ai suoi presunti legami con Jeffrey Epstein. L’operazione ha attirato enorme attenzione mediatica e lo smacco del poliziotto non è passato inosservato.

Arresto di Andrew Mountbatten‑Windsor sotto indagine per abuso d’ufficio

Secondo numerose fonti internazionali, tra cui la BBC e vari media britannici, l’ex principe Andrew — ora noto come Andrew Mountbatten‑Windsor — è stato fermato dalla polizia inglese con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della funzione pubblica. L’operazione si è svolta questa mattina, giorno del suo 66ᵒ compleanno, presso la sua residenza di Wood Farm nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, dove le forze dell’ordine sono arrivate a bordo di veicoli senza contrassegni per procedere all’arresto e a perquisizioni anche in altri indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk.

Arrestato l’ex Principe Andrea, lo smacco del poliziotto: ecco come l’ha chiamato

In una nota ufficiale, la Thames Valley Police ha confermato: “abbiamo oggi (19/2) arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk”. “Comprendiamo il notevole interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno“, ha poi aggiunto il vice capo della polizia Oliver Wright. Il sospetto resta in custodia mentre gli inquirenti valutano le prove.

Il fermo preventivo può durare fino a 96 ore solo se autorizzato dalla magistratura; nella pratica, la polizia conclude l’interrogatorio entro 12-24 ore, dopodiché decide se incriminare, rilasciare con indagini in corso o archiviare le accuse. Secondo l’emittente pubblica, il fermo riguarda sviluppi legati alla condivisione di informazioni confidenziali con il defunto finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein tra il 2010 e il 2011, quando l’ex duca di York era membro attivo della famiglia reale e emissario commerciale del governo britannico in Asia.

L’inchiesta si aggiunge ad altri otto filoni aperti dalla polizia britannica sugli effetti dello scandalo Epstein nel Regno Unito, compresi sospetti di traffico sessuale durante i voli privati del finanziere, che coinvolgevano anche VIP residenti nel Paese. Al momento, Andrew Mountbatten Windsor non è accusato, ma resta sotto indagine per sospetta “condotta illecita nell’esercizio di una funzione ufficiale”.