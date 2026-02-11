Arrestato un terzo sospetto per l'attentato al generale del GRU in Russia: tutti i dettagli

La situazione in Russia si complica ulteriormente dopo l’attentato al generale Vladimir Alexeyev, avvenuto la scorsa settimana. La FSB, il servizio di sicurezza russo, ha arrestato un terzo sospetto, aggiungendo nuove tensioni a un contesto già delicato.

L’attacco al generale Alexeyev

Il generale Alexeyev, vice capo del GRU, l’intelligence militare russa, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da diversi proiettili in un appartamento a Mosca.

Nonostante le ferite, il generale è riuscito a rimanere cosciente ed è attualmente in condizioni critiche dopo un intervento chirurgico.

Arresti e indagini

Il primo arresto rilevante è avvenuto con l’arresto di Lyubomir Korba, un cittadino russo di origine ucraina, accusato di essere il tiratore dell’attentato. Seguito da Viktor Vasin, il quale è stato fermato poco dopo l’attacco. Si è aggiunto a questi un terzo sospetto, Pavel Vasin, figlio di Viktor, accusato di supportare le operazioni di sorveglianza e logistica per l’attentato.

Il ruolo di Pavel Vasin

Pavel Vasin, 44 anni, è accusato di aver fornito veicoli e assistenza logistica per l’esecuzione del piano di attentato. Secondo le dichiarazioni della FSB, Vasin avrebbe anche collaborato a sorvegliare altri ufficiali militari russi, suggerendo un piano più ampio di attacchi mirati.

Collegamenti internazionali e disinformazione

La FSB ha insinuato che Vasin possieda la cittadinanza polacca e che il suo coinvolgimento sia stato facilitato da servizi segreti stranieri, in particolare quelli polacchi. Tuttavia, il governo polacco ha prontamente respinto tali accuse, definendole disinformazione tipica.

Contesto di crescente violenza

L’attentato a Alexeyev non è un caso isolato, ma si inserisce in una serie di attacchi contro alti ufficiali militari russi. Dall’inizio del conflitto in Ucraina, ci sono stati diversi omicidi di generali, aumentando le preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle Forze Armate russe.

Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha negato ogni coinvolgimento di Kiev nell’attentato, suggerendo che possa trattarsi di lotte interne all’interno della Russia. Le tensioni interne sembrano sempre più evidenti, con figure pro-guerra che criticano i servizi di sicurezza per la loro incapacità di proteggere gli ufficiali chiave.

Sviluppi futuri

Con la crescente instabilità e i nuovi arresti, l’incidente di Alexeyev potrebbe segnare un punto di svolta nella dinamica di potere all’interno della Russia. La FSB continua a lavorare per identificare ulteriori complici, mentre il governo russo si trova a dover affrontare interrogativi sulla sicurezza dei suoi leader militari.

Rimane da vedere come queste tensioni influenzeranno le relazioni tra Russia e Ucraina nel contesto di un conflitto già complesso e intricato.