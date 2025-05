La sospensione del sindaco Sgroi

Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d’Adda, è stato sospeso dalla sua carica dopo che il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari. La decisione è stata ufficializzata dal prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, che ha adottato il decreto di sospensione di diritto.

Questo evento segna un momento critico per la politica locale e per la comunità di Rivolta d’Adda, che si trova ora a dover affrontare una situazione inaspettata e complessa.

Il profilo di Giovanni Sgroi

Sgroi, originario della Sicilia e cremasco d’adozione, è un medico con una forte passione per la politica. Eletto sindaco nel 2021 con la lista civica ‘Rivolta Dinamica’, Sgroi ha ottenuto il 53,5% dei voti, riuscendo a strappare il Comune al centrosinistra dopo dieci anni di governo. La sua carriera politica è stata caratterizzata da un ritorno in scena, avendo già fatto parte della maggioranza guidata dall’ex sindaco Lamberto Grillotti, un nome noto nella politica cremonese.

Le conseguenze per la comunità

La notizia dell’arresto ha colto di sorpresa i cittadini di Rivolta d’Adda, che ora si trovano in uno stato di shock. La politica locale, al momento, ha scelto di mantenere il silenzio, mentre i residenti preferiscono non commentare la situazione. È un momento di incertezza per l’amministrazione comunale, che dovrà affrontare le ripercussioni di questa vicenda. La comunità attende di capire quali saranno le prossime mosse e come verrà gestita la situazione in assenza del sindaco.

Un futuro incerto per Sgroi

Oltre alla sua carica di sindaco, Sgroi aveva tentato di ampliare la sua carriera politica candidandosi alle elezioni europee del 2024 con la lista ‘Difendi la libertà’, ma senza successo. Ora, con gli arresti domiciliari, il suo futuro politico appare incerto. La vicenda solleva interrogativi non solo sulla sua carriera, ma anche sulla stabilità dell’amministrazione comunale di Rivolta d’Adda, che dovrà affrontare una fase di transizione e riorganizzazione.