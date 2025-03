Un omicidio che ha scosso Alatri

Il 30 gennaio scorso, la comunità di Alatri è stata scossa da un tragico evento: l’omicidio di Thomas Bricca, un giovane di 19 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa. Le indagini hanno subito preso piede, ma solo recentemente sono emersi dettagli cruciali che hanno portato all’arresto di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati di essere i responsabili del delitto. Secondo le ricostruzioni, l’omicidio sarebbe stato il risultato di uno scambio di persona, con i Toson che avrebbero mirato a colpire un amico di Thomas, Omar Haudy, scambiato per lui a causa di un giubbino simile.

Le indagini e le incongruenze

Le indagini condotte dalla Procura hanno rivelato gravi incongruenze nei racconti forniti dai due arrestati. Mentre il figlio Mattia è accusato di aver sparato, il padre Roberto avrebbe guidato lo scooter T-Max utilizzato per la fuga. Elementi chiave sono emersi dal cellulare della vittima, che ha rivelato che due persone in sella a uno scooter hanno aperto il fuoco contro Thomas. Nonostante l’assenza di prove sui telefoni degli indagati, le nuove informazioni hanno riacceso le speranze della famiglia Bricca, che attende giustizia.

Le parole del padre di Thomas

Paolo Bricca, padre della vittima, ha espresso un mix di emozioni dopo gli arresti. “Sono felicissimo, ma mancano ancora importanti tasselli”, ha dichiarato, sottolineando che la battaglia legale è solo all’inizio. Paolo ha anche evidenziato la necessità di scoprire chi ha fornito lo scooter e la pistola utilizzati nel delitto. Nonostante il dolore per la perdita del figlio, ha mostrato una sorprendente capacità di perdono, affermando: “Non li odio, li perdono. Devo perdonare per vivere bene”. Tuttavia, il suo dolore rimane profondo, e la sua lotta per la giustizia è appena cominciata.

Il contesto del delitto

La sera dell’omicidio, Thomas si trovava in compagnia di amici, tra cui Omar Haudy, con il quale condivideva un giubbino chiaro. Le indagini hanno rivelato che l’omicidio potrebbe essere stato una vendetta per un’aggressione subita da un familiare dei Toson. La tensione tra i gruppi rivali nella comunità di Alatri ha creato un clima di paura e incertezza, e l’omicidio di Thomas ha messo in luce le dinamiche violente che caratterizzano la vita di alcuni giovani nella zona. La famiglia Bricca, ora in attesa di giustizia, spera che la verità emerga completamente e che i responsabili vengano puniti.