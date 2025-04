Un uomo di 50 anni è stato arrestato per aver aggredito due giovani donne nel centro di Pisa.

Un episodio inquietante nel centro di Pisa

La città di Pisa è stata scossa da un episodio di violenza sessuale che ha portato all’arresto di un uomo di 50 anni, Simone Baroncini. Le accuse nei suoi confronti sono gravi: due giovani donne, di 23 e 21 anni, hanno denunciato di essere state aggredite il 18 e il 19 gennaio da un “uomo di mezza età incappucciato” che le ha punte alle natiche con un ago da siringa. Questo inquietante modus operandi ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini e le autorità locali.

Un passato criminale inquietante

Baroncini non è nuovo a problemi con la giustizia. Nel 2009, infatti, fu condannato per l’omicidio di Vanessa Simonini, una giovane di 20 anni, e ha scontato la pena fino al 2022. Questo passato criminale ha reso l’indagine ancora più urgente, poiché le autorità temevano che potesse ripetere comportamenti violenti. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha fornito un primo identikit dell’aggressore, portando gli agenti a perquisire la sua abitazione a Volterra.

Le prove raccolte dagli agenti

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un ago da siringa nascosto sotto al letto di Baroncini, insieme agli abiti indossati durante le aggressioni. Ulteriori indagini sui suoi dispositivi elettronici hanno rivelato foto scattate alle parti posteriori di ignare passanti nel centro di Pisa, suggerendo un comportamento predatorio. Le ricerche effettuate da Baroncini sul web, tra cui domande su come eseguire punture indolori, hanno ulteriormente alimentato i sospetti delle autorità. Inoltre, il possesso di materiale pornografico ha spinto la Procura a considerare un movente sessuale per le sue azioni.

La reazione della comunità e delle autorità

Questo caso ha suscitato una forte reazione nella comunità pisana, con molti cittadini che si sentono insicuri dopo le aggressioni. Le autorità locali hanno intensificato i controlli e le misure di sicurezza nel centro città, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare per assicurarsi che non ci siano altre vittime. La violenza sessuale è un crimine che colpisce profondamente le vittime e la società nel suo insieme, e la speranza è che la giustizia possa fare il suo corso rapidamente per garantire la sicurezza di tutti.