Arresto per corruzione di un ex vice ministro legato a Sergei Shoigu

Un ex alto funzionario della Difesa legato a Sergei Shoigu è stato arrestato con dodici capi d'accusa e imputazioni per riciclaggio e tangenti, mentre proseguono indagini che hanno già colpito altri senior del ministero

I documenti acquisiti dalla nostra redazione descrivono un terremoto negli apparati della Difesa russa: Ruslan Tsalikov, ex primo vicepresidente del ministero e uomo di fiducia di Sergei Shoigu, è stato arrestato con accuse che risalgono a diversi anni e riguardano presunti schemi corruttivi legati alla gestione degli appalti e delle risorse militari. L’iniziativa è stata avviata dall’Investigative Committee, che ha formalizzato il fascicolo sostenendo di avere elementi sufficienti per procedere.

Le accuse e il quadro processuale

Secondo le carte, Tsalikov è accusato di aver organizzato un gruppo finalizzato all’appropriazione di fondi pubblici. Il fascicolo contiene dodici capi d’accusa per appropriazione indebita, oltre a contestazioni per riciclaggio e corruzione. Gli atti descrivono ripetuti meccanismi finanziari e transazioni coerenti con uno stesso schema illecito, e attribuiscono ruoli diretti a funzionari di alto livello.

Udienza per la custodia cautelare

La richiesta di custodia cautelare è stata depositata al tribunale del distretto Basmanny di Mosca, dove è stata fissata l’udienza per valutare la detenzione preventiva. La portavoce dell’Investigative Committee, Svetlana Petrenko, ha diffuso una nota senza entrare nel dettaglio degli episodi contestati; i documenti interni invece riportano elementi concreti sulle operazioni finanziarie oggetto d’indagine. La decisione del giudice sul provvedimento cautelare sarà determinante per l’andamento delle indagini.

Carriera e legami politici

Il fascicolo intreccia il percorso amministrativo di Tsalikov con le sue relazioni politiche. Nominato primo vice ministro nel 2015 e in carica fino al 2026, Tsalikov ha operato all’interno di reti costruite nei vertici della Difesa. I documenti segnalano inoltre l’influenza esercitata da Shoigu, che dopo l’uscita dal ministero si è dedicato alla politica regionale in Tyva con Russia Unita: legami che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere rilevanti per ricostruire il contesto degli illeciti.

Un tentativo fallito di approdo al Senato

Gli atti mostrano che Shoigu avrebbe provato a far nominare Tsalikov senatore della Federazione Russa, presentando la sua candidatura all’assemblea regionale. La proposta però non ha ottenuto il sostegno necessario e la nomina non è andata avanti. Secondo le carte, la transizione dalla burocrazia ministeriale alla politica regionale si è scontrata con resistenze interne.

Un’ondata di indagini tra i vertici militari

L’arresto di Tsalikov non è un caso isolato: dall’inizio del 2026 gli organismi investigativi hanno avviato una serie di procedimenti che hanno coinvolto decine di dirigenti del ministero della Difesa. Per alcuni osservatori si tratta di una ristrutturazione forzata dell’apparato, per altri di una vera e propria purga interna legata a lotte di potere. Tra gli indagati figurano ex vice ministri già condannati o in attesa di giudizio, e le misure cautelari hanno raggiunto anche figure di alto profilo.

Impatto operativo e amministrativo

Gli accertamenti hanno generato tensioni e difficoltà nella gestione quotidiana del ministero: dalla programmazione delle attività operative alla distribuzione delle risorse, le ripercussioni sono concrete. Le carte segnalano inoltre che ulteriori sviluppi processuali sono attesi nelle prossime fasi, con nuove udienze e acquisizioni documentali.

Scenari politici e prossimi passi

Se le imputazioni venissero confermate in sede giudiziaria, lo spartito interno del ministero potrebbe cambiare radicalmente: sono possibili estensioni d’indagine, nuove incriminazioni e approfondimenti amministrativi. Le autorità di vigilanza e le parti civili hanno già annunciato l’intenzione di intensificare controlli e verifiche. Osservatori internazionali e media seguono con attenzione l’evolversi del caso, che presenta una complessità procedurale legata alla raccolta e all’ammissione delle prove.

Per ora la parola passa al tribunale: la decisione sulla custodia cautelare e le successive udienze definiranno i contorni dell’inchiesta e l’eventuale coinvolgimento di altri vertici del ministero. Seguiremo gli sviluppi e aggiorneremo non appena saranno disponibili nuovi atti o pronunce giudiziarie.