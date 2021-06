Arriva Pokémon Unite primo gioco strategico di lotta a squadre

Milano, 17 giu. (askanews) – Per gli allenatori di Pokémon e gli appassionati di queste bizzarre e colorate creature immaginarie, arriva Pokémon Unite, il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre. Si tratta di un gioco free-to-start e saranno disponibili acquisti facoltativi. Sarà disponibile per Nintendo Switch a partire da luglio 2021 e per dispositivi mobili da settembre 2021.

Questo titolo supporterà la modalità di gioco multipiattaforma tra Nintendo Switch e dispositivi mobili, che consentirà di lottare contro o insieme ad altri giocatori.

Pokémon Unite ci porta su di un’isola che in qualche modo amplifica le capacità dei Pokémon e dei loro allenatori per dar vita a scontri spettacolari.