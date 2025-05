Arrivo di nuovi medici cubani in Calabria per potenziare la sanità

Un nuovo arrivo per la sanità calabrese

La sanità calabrese si arricchisce di nuove risorse grazie all’arrivo di 48 medici cubani, annunciato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Questo intervento si inserisce in un contesto di emergenza sanitaria, dove la carenza di personale medico è un problema persistente.

I nuovi professionisti, che arriveranno nella notte, si uniscono ai 325 medici cubani già operativi negli ospedali della regione, contribuendo a un potenziamento significativo delle strutture sanitarie locali.

Specializzazioni e competenze

I medici cubani che giungono in Calabria sono altamente specializzati in diverse aree della medicina, tra cui anestesia e rianimazione, chirurgia generale, gastroenterologia, medicina fisica e riabilitazione, ginecologia, cardiologia, pediatria, emergenza urgenza, neurologia, ortopedia e traumatologia, urologia e medicina interna. Questa varietà di competenze rappresenta un valore aggiunto per il sistema sanitario calabrese, che potrà beneficiare di un supporto concreto in settori critici.

Un gesto di solidarietà e speranza

Il presidente Occhiuto ha espresso un caloroso benvenuto ai nuovi medici, sottolineando l’importanza del loro contributo per gli ospedali calabresi. “Io non mi arrendo, buon lavoro ai medici” ha dichiarato, evidenziando la determinazione della Regione nel fronteggiare le sfide sanitarie. Questo arrivo non è solo un intervento temporaneo, ma un gesto di solidarietà internazionale che dimostra come la cooperazione tra paesi possa portare a risultati tangibili nel miglioramento della salute pubblica.