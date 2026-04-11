Artemis II supera un record umano e prepara l'ammaraggio al largo di San Diego

Artemis II ha stabilito un nuovo primato di distanza dall'orbita terrestre e ora la capsula Orion è in rotta per l'ammaraggio; ecco gli aspetti tecnici, le manovre di rientro e le reazioni internazionali

La missione Artemis II ha segnato una tappa storica nell’esplorazione spaziale con l’equipaggio di quattro astronauti che ha raggiunto una distanza dalla Terra senza precedenti per l’uomo. Dopo il sorvolo del lato nascosto della Luna e una fase di osservazioni dedicate, la capsula Orion è entrata nella traiettoria di ritorno verso il Pacifico, dove è previsto l’ammaraggio al largo di San Diego.

In questo articolo analizziamo i numeri salienti, i test effettuati a bordo e la sequenza operativa che porterà gli equipaggi al recupero.

Nell’ambito delle comunicazioni politiche, il presidente degli Stati Uniti ha celebrato pubblicamente il successo della missione, sottolineando l’orgoglio per l’equipaggio e evocando obiettivi futuri di esplorazione. Sul piano tecnico, i dati trasmessi dalla NASA confermano i test di sopravvivenza, le correzioni di rotta e le procedure di rientro che rendono questa missione un banco di prova fondamentale per le future esplorazioni lunari e oltre.

Record di distanza e osservazioni lunari

La NASA ha comunicato che l’equipaggio di Artemis II ha raggiunto una distanza di 252.756 miglia (circa 406.000 chilometri) dalla Terra, superando il primato stabilito dall’Apollo 13 nel 1970 di 4.111 miglia. Questo traguardo, registrato il 6 aprile 2026, rappresenta il nuovo limite della presenza umana nello spazio profondo e ha permesso a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen di condurre osservazioni dirette della superficie lunare e di collezionare immagini e dati scientifici. La fase di sorvolo ha compreso anche l’osservazione del vasto Mare Orientale e di altri elementi geologici di interesse.

Osservazioni mirate e blackout del lato nascosto

Durante il passaggio sul lato nascosto della Luna si è verificato il previsto blackout delle comunicazioni con il centro di controllo della NASA in Texas, una condizione nominale che è stata ristabilita circa 40 minuti dopo. L’equipaggio ha trascorso ore a studiare 35 punti d’interesse selezionati per fotografia e mappatura, tra cui le aree di allunaggio delle missioni Apollo 12 e Apollo 14 e il cratere Hertzsprung. Queste attività hanno permesso di raccogliere materiale utile per future missioni e per le pianificazioni scientifiche di esplorazione.

Equipaggio, tute e test di sopravvivenza

Sulla navetta Orion gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno svolto prove fondamentali delle tute pressurizzate OCSS (Orion Crew Survival System), progettate per garantire la sicurezza fino a sei giorni in situazioni di emergenza. I test hanno verificato sia la tenuta sia la libertà di movimento: gli astronauti hanno simulato attività quotidiane come sedersi, mangiare e bere per accertare la funzionalità in condizioni operative reali. Queste prove sono cruciali per validare i sistemi di sopravvivenza nelle fasi dinamiche del volo, dal lancio all’ammaraggio.

Significato dei test per il programma Artemis

Le verifiche sulle OCSS non sono solo esercizi di routine: rappresentano un elemento chiave per la fiducia nei sistemi di supporto vitale destinati a missioni più lunghe o con destinazioni più lontane, come Marte. Contributi come la valutazione delle mobilità a bordo e la risposta delle tute a condizioni di depressurizzazione influenzeranno il design delle future missioni, le procedure di emergenza e le strategie di addestramento degli equipaggi.

Rientro, sequenza di rientro e recupero

L’orchestrazione del rientro ha previsto manovre di correzione della traiettoria, inclusa un’accensione dei thruster della durata di circa 9 secondi che ha prodotto una variazione di velocità di circa 1,6 m/s. La sequenza finale di rientro è pianificata nella notte tra il 10 e l’11 aprile (ora italiana) con fasi critiche chiaramente timetabled: separazione del modulo di servizio, formazione del plasma e blackout comunicativo, dispiegamento dei paracadute e ammaraggio. La capsula raggiungerà velocità prossime ai 38.400 km/h e carichi fino a 3,9 g sull’equipaggio durante il picco di rientro.

Dettagli operativi e recupero

Secondo la timeline consolidata, la separazione del modulo equipaggio è prevista poco prima dell’ammaraggio, seguita dall’accensione finale di correzione rotta e dalla fase di blackout dovuta al plasma. I paracadute stabilizzatori e principali si dispiegheranno successivamente per rallentare la discesa fino allo splashdown nell’Oceano Pacifico, al largo di San Diego. Dopo l’ammaraggio, gli astronauti saranno recuperati con elicotteri e trasferiti sulla nave anfibia USS John P. Murtha per le prime valutazioni mediche prima del rientro a Houston.

Reazioni e prospettive future

Oltre ai risultati tecnici e scientifici, la missione ha avuto anche ricadute simboliche e politiche: un messaggio del presidente degli Stati Uniti ha elogiato l’equipaggio su una piattaforma sociale, definendo il volo “spettacolare” e guardando già al prossimo obiettivo, Marte. Sul piano pratico, Artemis II costituisce il primo test con equipaggio del sistema Orion nello spazio profondo e fornisce dati preziosi per la continuità del programma Artemis e per la progettazione di missioni future verso la Luna e oltre.