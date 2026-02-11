Ascolti e Ospiti di Taratà: Il Grande Ritorno su Canale 5 con Sorprese Imperdibili!

Lo scorso 9 febbraio, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Taratata, un programma che riporta in scena la musica italiana in un formato rinnovato e coinvolgente. Condotto da Paolo Bonolis, il programma si ispira all’omonimo show francese, andato in onda dal 1993 al 2013, e rappresenta una vera e propria celebrazione della musica dal vivo.

Un cast stellare per la prima puntata

Il debutto di Taratata ha visto la partecipazione di artisti di fama nazionale, tra cui Ligabue, Giorgia, Max Pezzali, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Elisa, Negramaro, Luca Carboni e Biagio Antonacci. Le esibizioni hanno spaziato tra i loro brani più iconici e duetti inediti, sorprendendo e deliziando il pubblico presente.

Duetti indimenticabili

Un momento clou della serata è stato il duetto tra Biagio Antonacci e Emma Marrone, che hanno eseguito Se io se lei, una canzone capace di suscitare forti emozioni tra i fan. Questo brano è particolarmente significativo, considerando il passato di rivalità tra Emma e Loredana Errore, quando Biagio scrisse per quest’ultima durante il talent show Amici.

Non è stata l’unica collaborazione memorabile della serata. Anche Elisa e Ligabue hanno offerto un’esibizione intensa con A modo tuo, rendendo l’atmosfera ancora più magica.

Ascolti e competizione televisiva

La prima puntata di Taratata ha registrato un pubblico di circa 2.333.000 telespettatori, corrispondenti a un 18,1% di share. Questi risultati, sebbene positivi, potrebbero non aver pienamente soddisfatto le aspettative, considerando la scaletta ricca di ospiti di prestigio.

In diretta concorrenza, su Rai1, la fiction Cuori ha attratto 3.033.000 telespettatori con un 16% di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina su Rai2 hanno totalizzato 2.626.000 spettatori e un 13,3% di share. Anche il film Taken su Italia1 ha contribuito alla sfida con un pubblico di 1.004.000 telespettatori, pari a un 6,3% di share.

Le parole di Paolo Bonolis

In vista del debutto, Bonolis ha commentato l’importanza del programma, sottolineando che il suo obiettivo principale non è il numero di spettatori, ma la gioia e l’emozione che i partecipanti possono trasmettere. Non è solo lo share che conta, ha affermato, ma vedere i miei artisti felici di esibirsi e il pubblico coinvolto.

Location e registrazioni

Le esibizioni sono state registrate presso la Chorus Life Arena di Bergamo, un palazzetto moderno progettato per ospitare eventi di grande rilievo. Bonolis ha scelto questa location per la sua capienza e la sua eccellente acustica, che contribuiscono a creare un’esperienza unica sia per gli artisti che per il pubblico.

I prossimi appuntamenti con Taratata sono previsti per il 16 febbraio, promettendo ulteriori sorprese e momenti indimenticabili per gli appassionati di musica italiana.