Il trionfo di ballando con le stelle

Nella serata di sabato 23 novembre, il panorama televisivo italiano ha offerto una vasta gamma di opzioni per gli spettatori, ma è stato Ballando Con Le Stelle a dominare la scena. Lo show condotto da Milly Carlucci ha registrato un ascolto straordinario di 4.410.000 spettatori, corrispondente a un impressionante 29% di share. Questo risultato non solo conferma la popolarità del programma, ma evidenzia anche la sua capacità di attrarre un pubblico variegato, rendendolo un appuntamento imperdibile del sabato sera.

Il confronto con il volo

In un confronto diretto, Il Volo – Tutti Per Uno su Canale 5 ha faticato a tenere il passo, totalizzando solo 1.792.000 spettatori e uno share del 13%. Questo scarto significativo dimostra come il pubblico abbia preferito la danza e l’intrattenimento di Ballando, piuttosto che il concerto del celebre trio. La replica del programma non è riuscita a catturare l’attenzione degli spettatori, segnando un netto divario rispetto alla semifinale di Rai 1.

Altri programmi in onda

Oltre ai titoli di punta, la serata ha visto anche la presenza di altri programmi. Su Rai 2, la serie S.W.A.T. ha attratto 801.000 spettatori con un 4.6% di share, mentre su Rai 3, Sapiens – Un Solo Pianeta ha interessato 522.000 spettatori (3.1%). Rete 4 ha proposto il film …continuavano a chiamarlo Trinità, che ha totalizzato 928.000 spettatori (5.8%). Italia 1 ha offerto il film d’animazione Il GGG – Il grande gigante gentile, che ha divertito 896.000 spettatori (5.5%).

Il preserale e le serie tv

Nel preserale, Rai 1 ha visto il successo di L’Eredità – La Sfida dei 7, con 2.709.000 spettatori e un 19.2% di share. Anche La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha ottenuto buoni risultati, con 3.318.000 spettatori (21%). Le serie di Canale 5, come Beautiful e Endless Love, continuano a mantenere alta l’attenzione del pubblico, con ascolti che superano i due milioni di spettatori.

Un sabato sera ricco di scelte

La serata del sabato si è rivelata ricca di opzioni per gli spettatori, con programmi che spaziano dall’intrattenimento alla cultura. Nonostante la forte concorrenza, Ballando Con Le Stelle ha dimostrato di avere un pubblico fedele e appassionato, capace di resistere anche alle proposte più allettanti. La sfida tra i programmi continua a essere un elemento chiave della programmazione televisiva italiana, con i telespettatori sempre più esigenti e alla ricerca di contenuti di qualità.