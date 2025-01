Affari Tuoi e la Lotteria Italia: un successo di ascolti

Il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, Rai Uno ha trasmesso lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, un evento che ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Con una media di 6.208.000 spettatori e uno share del 26.6% nella prima parte, il programma ha visto la partecipazione della signora Antonietta dalla Basilicata. La parte finale ha addirittura raggiunto 6.316.000 utenti e un impressionante 37.7% di share, dimostrando l’abilità di Stefano De Martino nel coinvolgere il pubblico.

La competizione con Mediaset

Tuttavia, nonostante il successo di Affari Tuoi, i numeri non sono stati sufficienti per superare Mediaset, che ha trasmesso la partita di Supercoppa tra Inter e Milan su Canale 5. Questo evento sportivo ha attratto 7.404.000 spettatori, con uno share del 32.6%, confermando l’appeal delle trasmissioni sportive in prima serata. La sfida tra i due colossi della televisione italiana ha messo in evidenza come il pubblico possa essere attratto sia da programmi di intrattenimento che da eventi sportivi.

Altri programmi e ascolti del pomeriggio

Nel pomeriggio, la programmazione di Rai Uno ha visto la nuova puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo, che ha intrattenuto 1.883.000 spettatori nella prima parte. La Vita in Diretta ha registrato un buon risultato con 2.252.000 utenti nella prima parte e 2.714.000 nella conclusiva. Dall’altra parte, Canale 5 ha proposto la replica di Beautiful, che ha attratto 1.982.000 spettatori, dimostrando che anche le repliche possono mantenere un buon pubblico.

La mattinata e i programmi di Rai Uno

La programmazione mattutina di Rai Uno ha visto Unomattina intrattenere 1.289.000 spettatori, mentre A Sua Immagine ha totalizzato 1.979.000 utenti. La prima puntata post-festiva di È Sempre Mezzogiorno ha riscosso un buon successo, attirando 2.164.000 italiani. Questi dati evidenziano come la programmazione di Rai Uno continui a mantenere un buon livello di ascolti, anche in un periodo di transizione come quello post-festivo.