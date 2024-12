Un'analisi approfondita degli ascolti tv della domenica sera in Italia.

I risultati della prima serata

La prima serata di domenica ha visto trionfare il film Uno sguardo dal cielo su Rai 1, che ha conquistato ben 2.203.000 telespettatori e uno share del 14,15%. Questo risultato evidenzia l’interesse del pubblico per le produzioni nazionali, che continuano a mantenere una forte presa sugli spettatori.

In seconda posizione si è piazzato Tradimento su Canale 5, con 2.129.000 utenti e uno share del 13,88%. Nonostante la competizione, il film ha saputo attrarre un buon numero di telespettatori, dimostrando che le storie avvincenti continuano a catturare l’attenzione.

Report e altri programmi

Un altro programma degno di nota è Report su Rai 3, che ha registrato 1.333.000 spettatori (7,13%) nella prima parte, salendo a 1.733.000 (10,24%) nella seconda. Questo dimostra come il pubblico sia sempre più interessato a contenuti di approfondimento e inchiesta, soprattutto in un periodo in cui l’informazione è cruciale.

Su Italia 1, il film Batman Begins ha intrattenuto 985.000 telespettatori con uno share del 6,41%, mentre su Rai 2 Una famiglia mostruosa ha raggiunto 879.000 spettatori (5%). Anche i programmi di intrattenimento come Zona Bianca su Rete 4 e Revenant – Redivivo su La 7 hanno ottenuto risultati discreti, rispettivamente con 778.000 e 418.000 telespettatori.

Il successo di Affari Tuoi

Nell’ultima domenica dell’anno, Affari Tuoi su Rai Uno ha segnato un record con 5.436.000 utenti e il 29,09% di share. Questo programma continua a dimostrarsi un pilastro della programmazione domenicale, capace di attrarre un vasto pubblico. Al contrario, Paperissima Sprint su Canale 5 ha visto un calo, con 2.468.000 telespettatori e il 13,17% di share.

Inoltre, L’Eredità ha intrattenuto 2.708.000 (18,34%) spettatori nella prima parte, mentre Domenica In ha registrato 2.713.000 (22,31%) nella prima parte e 2.058.000 (19,13%) nella seconda. Questi dati evidenziano come i programmi di intrattenimento continuino a mantenere un forte appeal, nonostante la crescente concorrenza.