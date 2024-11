Ascolti tv prime time di giovedì: calo per Don Matteo e performance delle soap

Il calo di Don Matteo

La serata di giovedì ha visto un significativo calo negli ascolti per la popolare fiction Don Matteo, che ha registrato 3.850.000 spettatori, corrispondenti a uno share del 23.5%. Questo rappresenta una perdita di oltre un milione di telespettatori rispetto alla puntata d’esordio, che il 17 ottobre aveva raggiunto 4.930.000 spettatori e il 27.8% di share. La diminuzione è evidente anche rispetto alla settimana precedente, dove il programma aveva ottenuto 4.325.000 spettatori e il 24.2% di share. Nonostante ciò, Don Matteo ha comunque conquistato la prima serata, ma il trend in calo solleva interrogativi sulla sua capacità di mantenere l’interesse del pubblico nel lungo termine.

Le soap e i programmi concorrenti

Su Canale 5, la soap Endless Love ha mantenuto un pubblico stabile, raggiungendo 2.501.000 spettatori e un share del 15.3%. Questo risultato evidenzia la solidità della programmazione di Canale 5, che continua a attrarre un pubblico fedele. Al terzo posto, Rete 4 con Dritto e Rovescio ha informato 867.000 spettatori, corrispondenti al 6.4% di share, mentre La7 ha registrato 862.000 spettatori con PiazzaPulita e un 6.7% di share. Questi dati dimostrano come le soap e i programmi di informazione continuino a competere per l’attenzione del pubblico, con risultati variabili.

Performance dei programmi preserali e pomeridiani

Nella fascia preserale, Pino Insegno ha mantenuto la leadership con Reazione a Catena, che ha coinvolto 2.618.000 spettatori e il 20.4% di share. Anche Gerry Scotti ha ottenuto buoni risultati con il suo quiz show, nonostante fosse in replica. Nel pomeriggio, Rai 1 ha visto un incremento con Il Paradiso delle Signore (1.490.000 spettatori, 19.3%) e La vita in diretta (2.217.000 spettatori, 22.4%). Tuttavia, La volta buona di Caterina Balivo ha faticato, con solo 1.193.000 spettatori e un 10.5% di share. La competizione tra le soap di Canale 5 e i programmi di Rai 1 continua a essere intensa, con risultati che variano di giorno in giorno.