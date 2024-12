Il calo di L’Amica Geniale

Il lunedì sera si è rivelato un momento cruciale per la programmazione televisiva italiana, con Rai1 che ha visto un calo significativo per la sua serie di punta, L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta. Con soli 3.054.000 spettatori e un 18.2% di share, la serie ha perso terreno rispetto ai precedenti ascolti, lasciando spazio a interrogativi sul suo futuro. Questo calo potrebbe essere attribuito a una saturazione del pubblico o a una concorrenza sempre più agguerrita nel panorama televisivo.

Il Grande Fratello recupera terreno

In controtendenza, il Grande Fratello su Canale5 ha mostrato segnali di ripresa, raccogliendo 2.382.000 spettatori e un 18.8% di share. Questo risultato, sebbene inferiore in termini assoluti rispetto a Rai1, è significativo poiché il programma ha saputo attrarre un pubblico più giovane e dinamico, grazie a una diretta prolungata che ha catturato l’attenzione fino a tarda notte. Alfonso Signorini, conduttore del reality, può tirare un sospiro di sollievo dopo settimane di ascolti deludenti, dimostrando che il format ha ancora la capacità di attrarre il pubblico.

Le altre proposte televisive

Italia1 ha ottenuto un buon risultato con la serie Attacco al Potere: Paris has fallen, che ha totalizzato 1.147.000 spettatori e un 5.93% di share. Altri programmi, come Raiduo su Rai2 e La Torre di Babele su La7, hanno registrato ascolti simili, attestandosi attorno agli 850.000 spettatori. Questi dati evidenziano una certa stabilità per i programmi di seconda fascia, ma anche una competizione serrata per attrarre l’attenzione del pubblico.

Dominio di Rai1 nel preserale

Nel preserale, Rai1 ha confermato il suo dominio con Cinque Minuti di Bruno Vespa, che ha raggiunto 4.684.000 spettatori e un 22.5% di share. Anche Affari Tuoi di Stefano De Martino ha brillato, coinvolgendo 5.822.000 utenti e un 27.1% di share. Al contrario, Striscia la Notizia su Canale5 ha faticato, raccogliendo solo 3.309.000 spettatori e un 15.4% di share, evidenziando una flessione per il programma satirico.

Il pomeriggio televisivo

Nel pomeriggio, il classico duello tra le soap opera di Canale5 e La Vita in Diretta di Rai1 ha visto una leggera prevalenza della rete ammiraglia, con 2.445.000 spettatori e un 21.6% di share. Tuttavia, Uomini e Donne ha mantenuto un buon seguito, con 2.457.000 spettatori e un 23% di share, dimostrando la forza dei programmi di intrattenimento pomeridiano. Al contrario, Pomeriggio Cinque ha registrato ascolti inferiori, con 1.331.000 spettatori nella prima parte e 1.460.000 nella seconda, segnalando una certa difficoltà nel catturare l’attenzione del pubblico.