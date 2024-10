Rai 1 in testa agli ascolti

La serata di martedì ha visto Rai 1 dominare il prime time con la fiction Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia, che ha raggiunto un notevole 21% di share e un totale di 3.229.000 spettatori. Questo successo conferma la tendenza della rete pubblica a mantenere il primato nel panorama televisivo italiano, grazie a contenuti di qualità che attraggono un vasto pubblico.

Mediaset e la sua risposta

Canale 5 ha cercato di contrastare il predominio di Rai 1 con la proiezione del film Ticket to Paradise, che ha ottenuto 2.257.000 spettatori e uno share del 14.2%. Sebbene non sia riuscito a superare Rai 1, il risultato è comunque positivo per Mediaset, che continua a proporre contenuti di intrattenimento per il suo pubblico. Tuttavia, il resto della prima serata non ha suscitato grande interesse, con programmi come Stolen su Italia 1 che ha ottenuto solo il 4.3% di share.

Flop e successi del preserale

Nel preserale, Rai 1 ha mantenuto buoni ascolti con Reazione a Catena, che ha raggiunto il 21.4% di share. Tuttavia, Mediaset ha fatto meglio con La Ruota della Fortuna, che ha conquistato un 22.2% di share. I flop non sono mancati, con 4 Ristoranti su Tv8 che ha ottenuto solo il 2.9% di share, dimostrando che non tutti i programmi riescono a catturare l’attenzione del pubblico.

Le performance del mattino

La mattina di Mediaset ha visto Mattino Cinque News raccogliere 814.000 spettatori con un 18.9% di share, mentre Rai 1 ha confermato il suo successo con È sempre Mezzogiorno, che ha raggiunto il 16.9% di share. Questi dati evidenziano come la programmazione mattutina continui a essere un terreno di sfida tra le due reti, con Rai 1 che cerca di mantenere il passo con le offerte di Mediaset.