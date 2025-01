Ascolti tv: Rai 1 e Canale 5 in difficoltà nella prima serata

Un inizio di serata deludente per Rai 1 e Canale 5

La prima serata di domenica ha riservato sorprese poco piacevoli per i canali Rai e Mediaset. Mary Poppins su Rai 1 ha attirato solo 2.607.000 telespettatori, con uno share del 16,29%, un risultato che non soddisfa le aspettative per un film di tale richiamo. Dall’altra parte, Tradimento su Canale 5 ha registrato un flop clamoroso, con soli 1.992.000 spettatori e uno share del 12,24%. Questi dati evidenziano una tendenza preoccupante per i due colossi della tv italiana, che faticano a mantenere il pubblico sintonizzato.

Il trionfo di Giorgio Panariello

In contrasto con i risultati deludenti di Rai 1 e Canale 5, il comico toscano Giorgio Panariello ha ottenuto un vero e proprio trionfo sul Nove con il suo show Giorgio Panariello – La favola mia, che ha coinvolto 1.121.000 utenti e uno share del 6,62%. Questo successo dimostra come il pubblico stia cercando alternative più fresche e coinvolgenti rispetto ai programmi tradizionali delle reti principali.

Report e altri programmi in evidenza

Un altro programma che ha saputo attrarre l’attenzione è stato Report su Rai 3, che ha visto un incremento di spettatori nella seconda parte, passando da 943.000 (5,09%) a 1.532.000 (8,92%). Questo dato suggerisce che i contenuti di approfondimento continuano a trovare un pubblico interessato, nonostante le difficoltà generali delle reti. Anche Un matrimonio mostruoso su Rai 2 ha fatto registrare un buon risultato con 942.000 spettatori (5,28%), dimostrando che le commedie possono ancora attrarre un pubblico affezionato.

Il dominio di Affari Tuoi

Un altro programma che ha brillato è stato Affari Tuoi su Rai 1, che ha conquistato ben 5.395.000 utenti e uno share del 29,02%. Questo successo è emblematico della capacità del programma di intrattenere e coinvolgere il pubblico, a differenza di Paperissima Sprint su Canale 5, che ha ottenuto solo 2.423.000 telespettatori (13,03%). La differenza di ascolti tra i due programmi evidenzia come la competizione tra le reti sia sempre più agguerrita.

Il panorama generale degli ascolti

In generale, la serata ha visto Rai 1 mantenere una certa solidità con programmi come L’Eredità e Domenica In, che hanno rispettivamente coinvolto 3.635.000 e 2.954.000 spettatori. Tuttavia, la situazione di Canale 5 rimane critica, con programmi come Beautiful e Le storie di Verissimo che faticano a superare i 2.000.000 di telespettatori. Questo scenario mette in luce la necessità di rinnovamento e di strategie più efficaci per attrarre il pubblico.