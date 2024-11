Ascolti tv: The Voice Kids trionfa su Rai 1, flop per Il Patriarca

Un avvio trionfale per The Voice Kids

La terza edizione di The Voice Kids ha debuttato con un successo straordinario su Rai 1, totalizzando 3.451.000 telespettatori e uno share del 21,50%. Questo risultato evidenzia l’affetto del pubblico per il format condotto da Antonella Clerici, che continua a superare le aspettative e a battere la concorrenza. La trasmissione ha dimostrato di avere un forte richiamo, nonostante la presenza di altri programmi simili, come Io Canto su Mediaset, che non riesce a eguagliare i risultati di ascolto.

Il flop de Il Patriarca su Canale 5

In netto contrasto, la prima puntata della seconda stagione de Il Patriarca ha registrato un deludente 2.250.000 telespettatori e uno share del 13,35%. Questo risultato ha suscitato preoccupazione tra i dirigenti di Canale 5, che si aspettavano un avvio più forte per una serie che ha già avuto un buon riscontro in passato. La competizione serrata con programmi di successo su Rai 1 ha reso difficile per Il Patriarca attrarre un pubblico significativo.

Altri programmi in evidenza

Oltre a The Voice Kids, altri programmi hanno ottenuto ascolti interessanti. Affari Tuoi continua a dominare il prime time con 5.357.000 utenti e un impressionante 26,15% di share. Anche Cinque minuti ha fatto bene, con 4.223.000 telespettatori e un 21,57% di share. Al contrario, Striscia la Notizia ha visto un calo, con 2.854.000 telespettatori e un 13,93% di share, segnalando una possibile flessione nel gradimento del pubblico.

Il panorama degli ascolti tv

Il panorama degli ascolti tv è variegato, con programmi che si alternano tra successi e insuccessi. Rai 3 ha ottenuto buoni risultati con Il cavallo e la torre e Un posto al sole, mentre La7 ha visto crescere l’interesse per Otto e mezzo. Anche Rai 2 ha fatto registrare ascolti positivi con NCIS e BellaMa’. La competizione tra le reti è sempre più accesa, e i telespettatori sembrano premiare i programmi che offrono contenuti freschi e coinvolgenti.