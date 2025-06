Terribile quello che è successo in un asilo ad Asti, dove i bambini sono stati umiliati, derisi e maltrattati dalle maestre: due di loro ora sono indagate.

Asti, l’asilo degli orrori: bambini derisi, umiliati e maltrattati

Grazie a una indagine dei Carabinieri di Asti coordinati dalla Procura della Repubblica, si è scoperto quello che accadeva nell’asilo paritario “Albero dei Ragazzi”.

Dalle immagini delle microspie si vedono i bambini umiliati, derisi e maltrattati. Alcuni di loro venivano strattonati per far sì che non si allontanassero dal loro posto a tavola, altri sottoposti a castighi immotivati e costretti dunque a stare seduti in un angolino. Una bimba è stata costretta a mangiare del cibo preso dalla spazzatura, mentre un bambino di colore si sente venire chiamato ripetutamente “zulù”. Dalle immagini si vedono anche le maestre prendere il cibo che le mamma hanno lasciati ai bimbi, usando le loro forchette.

Asti, asilo degli orrori, bambini umiliati, derisi e maltrattati: indagate due maestre

Dalle immagini delle microspie si è potuto vedere quello che accadeva nell’asilo “Albero dei Ragazzi” di Asti, l’asilo dell’orrore. Per due maestre è stata emessa una misura cautelare di interdizione temporanea a esercitare l’attività di insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado per il reato di maltrattamenti in concorso nei confronti dei minori a loro affidati. Come sottolineano gli inquirenti: “le maestre con metodi bruschi, fatti di continue urla e insulti, sembravano voler impedire ai bimbi di dare sfogo al più fondamentale sfogo per un bimbo in tenera età: quello per il gioco.”