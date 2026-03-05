Assalti aerei su complessi sotterranei: cosa resta della capacità missilistica dell'Iran

Gli attacchi contro le basi missilistiche sotterranee dell'Iran rivelano limiti strategici e causano perdite civili e militari significative

Una campagna militare condotta da Stati Uniti e Israele ha preso di mira la Repubblica islamica attraverso attacchi mirati alle cosiddette città dei missili. Queste strutture sono una rete di complessi sotterranei che ospita parte dell’arsenale balistico iraniano. Le “città dei missili” sono progettate per proteggere vettori e sistemi logistici da raid aerei e missilistici. L’azione è volta a degradare la capacità operativa dell’arsenale iraniano.

Parallelamente all’offensiva sulle infrastrutture militari si registra un bilancio umano significativo. Le stime riportano oltre 550 vittime in Iran. Attacchi e contromisure hanno interessato anche sedi diplomatiche e installazioni civili nella regione, aggravando la crisi umanitaria e politica. L’offensiva prosegue e le autorità internazionali monitorano gli sviluppi.

Obiettivi e risultati operativi

A seguito dell’offensiva, le forze hanno condotto operazioni aeree e con droni armati su siti sotterranei usati per il lancio dei missili. Nel corso delle azioni, gli aerei e i velivoli senza pilota hanno sorvolato ripetutamente le aree, individuando e colpendo i lanciatori di missili quando questi venivano esposti all’esterno per effettuare tiri.

Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) segnala una riduzione significativa dei lanci. Secondo il rapporto, si registra una diminuzione stimata dell’86% delle attività offensive iraniane rispetto all’inizio del conflitto.

Il calo viene attribuito alle offensive mirate contro i dispositivi di lancio e alle intercettazioni operate dalle difese aeree, che hanno ridotto la capacità operativa dei sistemi colpiti. Le autorità internazionali continuano a monitorare gli sviluppi e si attendono aggiornamenti operativi dalle fonti militari.

Limitazioni della difesa sotterranea

A seguito delle operazioni aeree, gli analisti osservano che molte installazioni iraniane, pur costruite per essere protette sotto terra, presentano elementi riconoscibili dall’alto. Gli ingressi, le strade di accesso e i depositi sono visibili nelle immagini satellitari, rendendo il complesso più identificabile rispetto al progetto originario.

Questa visibilità ha trasformato un sistema concepito per essere mobile e disperso in una rete più statica e, Le autorità militari continuano a fornire aggiornamenti operativi mentre gli osservatori internazionali monitorano gli sviluppi.

Localizzazione dei danni e tipologie di strutture colpite

Le forze hanno colpito diverse installazioni in più regioni, con danni segnalati vicino a Shiraz, Isfahan e Kermanshah. Sono stati documentati impatti agli ingressi dei tunnel nei pressi di Tabriz e attacchi nel sud contro installazioni corrispondenti a siti come Khorgo, Haji Abad e Jam.

Le ricognizioni satellitari e le ispezioni sul terreno hanno mostrato resti di missili e lanciatori distrutti vicino agli accessi delle strutture. In diversi casi le uscite dei tunnel risultano neutralizzate mentre i sistemi emergevano per il lancio.

In alcune basi sono stati identificati silosi rudimentali e depositi scavati nella roccia. Una struttura vicino a Khormuj appare composta da nove silos ricavati nel fianco di una montagna e orientati verso il Golfo Persico. Le autorità militari continuano a fornire aggiornamenti operativi mentre gli osservatori internazionali mantengono il monitoraggio degli sviluppi.

Il caso di Natanz e gli impianti nucleari

Le autorità hanno segnalato danni anche all’impianto di Natanz, nodo centrale per l’arricchimento dell’uranio in Iran. Analisi satellitari indicano colpi a edifici di superficie collegati agli accessi degli impianti sotterranei. Al momento le conseguenze sul programma nucleare appaiono limitate rispetto agli attacchi mirati dello scorso anno.

Impatto strategico e possibili sviluppi

Nonostante le perdite e la riduzione dei lanci, fonti di intelligence valutano che una quota significativa dei missili a corto e medio raggio resti immagazzinata in strutture sotterranee. Alcuni vettori a maggiore gittata potrebbero essere mantenuti come riserva strategica in caso di minaccia esistenziale al regime. Ciò lascia alla Repubblica islamica una capacità di deterrenza residua, seppure ridotta rispetto al periodo precedente agli attacchi.

Le autorità militari continuano a fornire aggiornamenti operativi e gli osservatori internazionali mantengono il monitoraggio degli sviluppi. Analisti avvertono che la situazione potrebbe richiedere una ricalibratura delle valutazioni strategiche regionali nei giorni e nelle settimane successive.

In questo contesto, il cambiamento del modello operativo imposto dagli attacchi ha avuto effetti inattesi. Le forze hanno spostato l’approccio dalla mobilità e dispersione verso la concentrazione e la protezione fissa. Secondo esperti, questa transizione semplifica le attività di ricognizione e di precisione per i sistemi avversari. Il risultato rappresenta il principale limite della strategia delle città dei missili, poiché rende più agevole l’individuazione degli obiettivi.

Conseguenze umane e regionali

Oltre alla dimensione militare, il conflitto produce impatti umanitari e politici significativi. Le autorità segnalano oltre 550 morti in Iran e vittime in Libano e in altri Paesi coinvolti, a riprova della gravità del confronto. Attacchi a obiettivi civili, sedi mediatiche e diplomatiche aggravano uno scenario già teso. Gli analisti avvertono rischi concreti di escalation nella regione del Golfo e oltre, con possibili ripercussioni politiche e di sicurezza nei giorni e nelle settimane successive.

La prosecuzione delle operazioni determinerà il futuro dell’arsenale iraniano e l’entità dell’impatto sulle tensioni internazionali. La capacità di Teheran di ripristinare la mobilità e la dispersione dei propri sistemi costituisce un fattore chiave per valutare la durata e l’intensità del confronto.

Se la ripresa delle operazioni avverrà rapidamente, si ridurranno le finestre operative per interventi esterni e si alzerà il livello di incertezza strategica. Viceversa, eventuali limitazioni logistiche o tecniche potrebbero accelerare ripercussioni politiche e di sicurezza nella regione e oltre. Osservatori e analisti monitorano i movimenti sul terreno e la capacità di mantenere soluzioni di ridondanza, elementi che influiranno sulle prossime fasi del confronto.