Assegno unico marzo 2025: cambia la data di pagamento, ecco quando arriva

L’Assegno unico universale è quel sostegno economico rivolto alle famiglie con figli a carico, rinnovato dal governo di Giorgia Meloni. Ma, quando arriva l’accredito questo mese di marzo? L’Inps ha stabilito due finestre di pagamento:

Dal 20 marzo per chi già percepisce l’Assegno unico senza modifiche rispetto ai mesi precedenti.

Ultima settimana di marzo per coloro che hanno invece presentato una nuova domanda, o hanno subito variazioni nell’Isee oppure se la richiesta è stata ripresa dalla sede dell’Inps.

Aggiornamento Isee

Ricordiamo che il periodo di percezione dell’Assegno unico va da febbraio a marzo, quindi è fondamentale il rinnovo dell’Isee. Se l’Isee non viene aggiornato, l’Assegno unico arriverà comunque ma sarà ridotto al minino (57,5 euro per figlio). Se l’Isee sarà però presentato entro il 30 giugno, verranno pagati anche gli arretrati. Dopo questa data non sarà più possibile recuperare le cifre spettanti. Chi ha un Isee diverso rispetto a quello del 2025 avrà un ricalcolo della cifra spettante, salvo chi si trova entro la soglia in cui spetta comunque il massimo importo di Assegno unico, che per il 2025 è di 17.227,33 euro.