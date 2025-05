La situazione in Consiglio regionale

Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha aperto la seduta d’Aula con un richiamo alla giunta per l’assenza degli assessori. In un momento in cui la partecipazione attiva è fondamentale, la presenza solo del sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Mauro Piazza, ha sollevato interrogativi sulla gestione delle presenze in Aula.

Le polemiche e le reazioni

Le assenze hanno suscitato polemiche, in particolare da parte del capogruppo del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, che ha messo in evidenza l’importanza della presenza degli assessori durante le interrogazioni del mattino. Romani ha accolto le critiche di Majorino, sottolineando che la presenza degli assessori è “programmabile” e che è necessario garantire un adeguato supporto alle attività consiliari.

La richiesta di maggiore responsabilità

Romani ha dichiarato: “Vedere i banchi della giunta vuoti è inaccettabile. Ritengo che sia opportuno che l’Ufficio di Presidenza esprima un appunto in questo senso”. Questa affermazione evidenzia la necessità di una maggiore responsabilità da parte degli assessori, affinché possano contribuire attivamente al lavoro del Consiglio. La mancanza di presenza non solo compromette il funzionamento dell’organo legislativo, ma mina anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.