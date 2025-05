Assoluzione per ex docente accusato di violenza sessuale: il caso di Catania

Il caso di Catania e le accuse di violenza sessuale

Nel 2012, un professore universitario di Catania, allora 57enne, è stato accusato di aver molestato una studentessa nel corridoio di un ospedale. Secondo le testimonianze, l’uomo avrebbe toccato la studentessa in modo inappropriato, baciandola sul viso per farle gli auguri di compleanno.

Questo episodio ha sollevato un polverone mediatico e ha portato a un processo che ha tenuto banco per anni.

La sentenza del tribunale e le motivazioni

Undici anni dopo, il tribunale di Catania ha emesso una sentenza di assoluzione per l’ex docente, sostenendo che non vi fosse certezza sulla volontarietà del gesto e che non ci fosse stata pressione delle mani sui seni della studentessa. Due dei tre giudici del collegio erano donne, eppure hanno ritenuto che le prove presentate non fossero sufficienti per dimostrare la colpevolezza dell’imputato. La sentenza ha evidenziato che, sebbene ci siano stati comportamenti inappropriati, non è stata provata la violenza sessuale.

Le reazioni e le implicazioni sociali

La decisione del tribunale ha suscitato reazioni contrastanti. Molti hanno espresso indignazione, sostenendo che la sentenza minimizzi le esperienze di violenza vissute da molte donne in ambito accademico. Altri, invece, hanno difeso la decisione, sottolineando l’importanza di un processo giusto e della presunzione di innocenza. La procura ha annunciato l’intenzione di impugnare la sentenza, segnalando che il caso potrebbe non essere ancora chiuso. Questo episodio solleva interrogativi più ampi sulla cultura del silenzio e sulla difficoltà di denunciare abusi in contesti di potere, come quello accademico.