Atalanta-Udinese: probabili formazioni, convocati e dove vederla

Atalanta e Udinese si affrontano alla New Balance Arena nella 28ª giornata: scopri i convocati, le scelte di Palladino e le indicazioni delle quote

Atalanta e Udinese si sfidano sabato 7 marzo alla New Balance Arena di Bergamo per la 28ª giornata di Serie A (calcio d’inizio ore 18). Per entrambe le squadre è un impegno importante: la Dea prova a restare in scia per i posti che valgono l’Europa, mentre l’Udinese cerca di proseguire la scia positiva dopo il netto 3-0 rifilato alla Fiorentina.

Lo stato di forma

Atalanta arriva alla gara dopo una serie di risultati contrastanti: la squadra ha mostrato lampi di grande qualità ma anche qualche passo falso che ne hanno interrotto l’imbattibilità. La continuità resta l’obiettivo principale se si vuole ambire ai piazzamenti di vertice. Udinese, invece, sembra aver ritrovato fiducia: il successo con la Viola ha dato slancio sia all’attacco sia alla fase difensiva, elementi che saranno fondamentali in trasferta.

Aspetti tattici

Sull’asse tattico è probabile un confronto serrato sul possesso palla e sulle transizioni rapide. Entrambe le formazioni possono alternare fasi di controllo a ripartenze verticali: la partita potrebbe decidersi negli spazi lasciati durante i cambi di fronte o nelle situazioni da palla inattiva. L’attenzione alla gestione delle forze nel corso dei 90 minuti sarà un altro fattore chiave, viste le fatiche del calendario.

Convocati e scelte di formazione

Raffaele Palladino ha convocato 22 giocatori per la sfida. La lista comprende elementi esperti e giovani pronti a incidere: Ahanor Honest, Bakker Mitchel, Bellanova Raoul, Bernasconi Lorenzo, Carnesecchi Marco, de Roon Marten, Djimsiti Berat, Hien Isak, Kolašinac Sead, Kossounou Odilon, Krstović Nikola, Levak Sergej, Musah Yunus, Pašalić Mario, Rossi Francesco, Samardžić Lazar, Scamacca Gianluca, Sportiello Marco, Sulemana Kamaldeen, Vavassori Dominic, Zalewski Nicola e Zappacosta Davide.

La lista lascia intravedere l’intenzione di ruotare gli interpreti per preservare freschezza atletica e avere soluzioni diverse dal punto di vista tattico. La formazione titolare verrà ufficializzata poco prima del fischio d’inizio, ma le opzioni in panchina offrono elementi per cambiare ritmo e modulo durante la partita.

Dove vedere la partita

La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, disponibile via smart TV, app o piattaforma web: è necessario un abbonamento o un accesso valido per seguire la diretta dalla New Balance Arena.

Impegni a seguire

Subito dopo questo turno Atalanta affronterà l’Inter a San Siro (sabato 14 marzo, ore 15), mentre Udinese ospiterà la Juventus nello stesso weekend (ore 20:45). Due appuntamenti che contribuiranno a definire le ambizioni di ciascuna squadra nel prosieguo della stagione.

Quote e possibili scenari

I bookmaker vedono l’Atalanta favorita in casa, con l’1 quotato intorno a 1.65–1.69. Pareggio e successo esterno hanno valutazioni più alte. Anche le opzioni Over 2.5 e “Gol” risultano interessanti: le statistiche recenti delle due squadre suggeriscono che non mancano né le qualità offensive né le occasioni da rete, perciò una partita con almeno tre gol non è da escludere.

Perché può essere decisiva

Oltre ai tre punti in palio, la partita peserà sul morale e sulla gestione delle rotazioni in una fase di stagione densa di impegni. Per Atalanta è una tappa importante per restare agganciata al gruppo che lotta per l’Europa; per Udinese è l’occasione per consolidare una mini-ripresa e guadagnare terreno in classifica.

In breve

Atalanta–Udinese del 7 marzo promette equilibrio e intensità: da una parte la voglia della Dea di non perdere contatto con le posizioni di vertice, dall’altra la freschezza ritrovata dell’Udinese. Fischio d’inizio alle 18, diretta su DAZN.