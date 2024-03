Il terzo set ha segnato il momento decisivo per Jannik Sinner, che ha saputo prendere in mano la partita e portarsi in vantaggio.

ATP Miami, Sinner trionfa e passa agli ottavi dopo due ore e 20 di partita

Dopo aver perso due turni di battuta consecutivi, l’azzurro è riuscito a conquistare una doppia lunghezza di vantaggio, consolidando il break con cinque giochi consecutivi a suo favore. Nonostante un momento di resistenza da parte dell’olandese Griekspoor, Sinner ha continuato a dimostrare la sua forza, segnando punti importanti e confermando il suo doppio break di vantaggio.

Al termine della sfida, Sinner ha condiviso le sue sensazioni: “Oggi ero in una situazione difficile. Dopo la pioggia ho cercato di essere più aggressivo. E’ stata una giornata difficile per me ma sono contento del risultato. A volte bisogna adattarsi, l’importante è avere ben chiaro in testa cosa fare. Sono stato forte mentalmente, soprattutto nel secondo set quando ho avuto il set point sul 5-4.

Contro Griekspoor è stata una partita molto dura, sono molto contento del risultato. adesso vediamo come sarà la prossima partita, cercherò di essere molto presente in campo e di alzare il livello”, ha concluso l’azzurro.

Con questa vittoria, Sinner ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale, aggiungendo un’altra vittoria alla sua carriera e dimostrando la sua determinazione e resilienza sul campo.