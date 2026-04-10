Attacco con droni ucraini causa vittima e danneggiamenti in diverse regioni russe

Un raid con droni ha colpito la zona di Volgograd e altre province, provocando una vittima, feriti e interruzioni alle infrastrutture mentre si avvicina un cessate il fuoco legato alle festività religiose

Nella notte, un attacco attribuito a droni ucraini ha provocato la morte di una persona nei pressi della città di Volgograd, hanno riferito le autorità locali. Il governatore Andrei Bocharov ha descritto su Telegram che la vittima è stata colpita da schegge nella zona dell’associazione di giardini nota come Michurinets, situata a Volzhsky, a nord della città.

Oltre alla perdita umana, l’incursione ha causato danni a strutture civili e impianti energetici. Le segnalazioni ufficiali parlano di un serbatoio di carburante danneggiato e incendiato nel distretto di Svetloyarsky, mentre una tubatura del gas, una linea elettrica e circa una dozzina di abitazioni sono state colpite nel distretto di Surovikinsky, a ovest di Volgograd.

Questi elementi delineano un impatto sia sulle persone sia sulle infrastrutture essenziali.

Il bilancio e la risposta delle difese

La difesa russa ha reso noto di aver neutralizzato numerosi velivoli senza pilota durante l’ondata di attacchi: secondo il Ministero della Difesa, nella regione di Volgograd sarebbero stati abbattuti 57 droni tra la serata di giovedì e le prime ore di venerdì, con ulteriori 9 intercettati più tardi nello stesso giorno. Questi numeri sono stati presentati come prova dell’attivazione dei sistemi di difesa aerea regionali e del loro impiego continuato di fronte a minacce di questo tipo.

Dettagli sull’intercettazione

Le autorità hanno illustrato che i sistemi di difesa aerea hanno agito in più fasi, intercettando i droni prima che raggiungessero obiettivi urbani maggiori. Queste operazioni, spiegano i dati ufficiali, hanno evitato una conta di danni ancora più ampia ma non hanno impedito completamente l’impatto su aree residenziali e infrastrutture critiche.

Impatto su altre regioni

Anche le regioni confinanti hanno riportato attività simili: nella vicina Rostov le forze hanno dichiarato di aver abbattuto 54 droni durante la notte e la mattina, senza registrare feriti in quel territorio. Al contrario, nella regione di Belgorod sono state segnalate quattro persone ferite e nella Bryansk è stata ricoverata una donna, mentre il governatore di quest’ultima ha accusato l’uso di missili da crociera Neptune lanciati dall’Ucraina.

Trasporti e restrizioni

In risposta agli attacchi, aeroporti di varie città russe hanno introdotto limitazioni temporanee ai voli per motivi di sicurezza, segnalando come l’attività aerea civile sia stata influenzata dalle misure difensive e dalla necessità di proteggere i corridoi aerei. Tali restrizioni hanno generato disagi ai viaggiatori e complicazioni logistiche per le rotte nazionali e internazionali.

Contesto operativo e conseguenze civili

Dal lato ucraino e interno, le operazioni offensive e difensive continuano a determinare un flusso di informazioni contrastanti: mentre Mosca descrive l’evento come un massiccio tentativo di attacco con droni, fonti locali nell’Ucraina hanno confermato attacchi russi che hanno causato vittime, tra cui due morti nella città di Dnipropetrovsk. Questo scambio di attacchi accentua la tensione lungo diverse direttrici del conflitto e impone conseguenze dirette sulla popolazione civile.

Il raid è avvenuto a ridosso dell’annuncio di una sospensione temporanea delle ostilità prevista per il fine settimana, un cessate il fuoco di 32 ore pensato per coincidere con le celebrazioni della Pasqua ortodossa. Le autorità e osservatori internazionali seguono con attenzione l’evolversi degli eventi per verificare se la pausa concordata sarà effettiva e per monitorare gli effetti sui civili e sulle infrastrutture nei territori colpiti.

In sintesi, le autorità regionali hanno documentato vittime, feriti e danni a infrastrutture energetiche e abitative a seguito di un’ondata notturna di attacchi attribuita a droni ucraini, con numerose intercettazioni dichiarate dai sistemi di difesa aerea. Le ricadute sono state avvertite anche nei trasporti aerei e nelle regioni confinanti, in un quadro già segnato da eventi bellici che coinvolgono civili e strutture critiche.