Sono almeno 27 le persone morte in un attacco jihadista in Nigeria nello Stato di Adamawa. Ecco tutti i dettagli.

Nigeria, almeno 27 morti in un attacco jihadista nello Stato di Adamawa

Martedì 24 febbraio 2026 c’è stato un attacco jihadista contro una comunità dello Stato di Adamawa nel nord-est della Nigeria, come riferito dal quotidiano locale The Press Nigeria: “almeno 27 persone sono morte in seguito a un attacco congiunto di Boko Haram e del gruppo Stato islamico in Africa Occidentale, Iswap, contro la comunità di Shuwari Sholi, nello Stato di Adamawa”. Il giornale locale ha anche citato una fonte anonima secondo la quale gli aggressori sarebbero giunti in motocicletta a un mercato e avrebbero aperto il fuoco sui residenti.

Attacco jihadista in Nigeria: non risultano arresti

Come visto, martedì scorso, 24 febbraio 2026, c’è stato un violento attacco jihadista in Nigeria, nello Stato di Adamawa, che ha causato almeno 27 vittime. Secondo le prime ricostruzioni, le autorità locali sono giunte sul posto quando gli assalitori erano ormai scappati, non risultano dunque persone arrestate. Ricordiamo che questa zona è ormai da diversi anni preda di attacchi jihadisti, specialmente da parte di Bok Haram e dell sua fazione scissionista Iswap.