Paura sull’isola di Oléron, al largo della costa atlantica in Francia: un uomo al volante ha provocato momenti di caos, ferendo diverse persone. Le indagini sono in corso per stabilire le ragioni del presunto attentato.

Paura a Oléron, auto contro la folla: dieci feriti

Momenti di terrore sull’isola di Oléron, lungo la costa atlantica francese, dove un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in più punti del territorio.

Il bilancio provvisorio parla di dieci feriti, quattro dei quali in condizioni gravi. L’uomo, un cittadino francese di circa 35 anni residente sull’isola, è stato fermato poco dopo l’accaduto dalle forze dell’ordine. Durante l’arresto avrebbe gridato la frase “Allahu Akbar” (“Dio è grande”), secondo quanto riferito dalla procura di La Rochelle, che ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio.

Attentato in Francia, grida “Allahu Akbar” e travolge i passanti con l’auto: arrestato

L’incidente è avvenuto intorno alle 8:45 del mattino, lungo la strada che collega Dolus-d’Oléron a Saint-Pierre-d’Oléron. Dopo aver travolto pedoni e ciclisti, l’autore avrebbe tentato di dare fuoco al proprio veicolo, all’interno del quale sarebbero state rinvenute bombole di gas.

Secondo fonti del quotidiano Le Parisien, l’uomo arrestato sarebbe noto alle autorità locali per precedenti legati a droghe e alcol, ma non risulterebbe inserito nei registri di sorveglianza per radicalizzazione. Gli investigatori stanno valutando anche un possibile disturbo psichiatrico.

Sul posto è intervenuto il ministro dell’Interno Laurent Nuñez, che ha confermato l’avvio delle indagini e l’invio di unità di supporto psicologico per le vittime e i testimoni.