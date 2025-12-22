Il governo russo ha reso noto che sospetta la mano di Kiev dietro l'attacco. Le indagini sono tutt'ora in corso.

Mosca si è svegliata con l’eco dell’attentato avvenuto stamattina e che ha mietuto una vittima di spicco nell’ambito militare della nazione presieduta da Vladimir Putin. Sono ancora in corso indagini per capire la matrice di questo terribile gesto.

In corso le indagini per scoprire come sia avvenuto

Sono tutt’ora in corso le indagini per scoprire come sia potuto scoppiare l’ordigno al di sotto dell’auto che è costata la vita al generale dell’esercito.

Come riporta Open.online sono state interrogate le persone presenti sul posto che hanno assistito all’attentato ed allo stesso tempo si stanno visionando le telecamere a circuito chiuso.

Questo episodio è solo l’ultimo in ordine di tempo, dall’inizio della guerra con l’Ucraina – febbraio 2022 – sono stati infatti molteplici gli attacchi ad esponenti delle forze armate russe. Per Mosca la matrice è Kiev, ad Aprile a morire era stato un altro generale, Yaroslav Moskalik.

Morto il generale Sarvarov

La vittima dell’attacco bomba è il generale maggiore dell’esercito russo, Fanil Sarvarov, di 56 anni. Sarvarov fu dichiarato luogotenente nel maggio del 2024 dallo stesso Putin.

L’ordigno è stato piazzato al di sotto di un’auto e fatto esplodere. Il generale è poi deceduto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate.

La notizia è stata diramata dall’agenzia Tass come riportato da Open.online tramite la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko.