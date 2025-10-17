Un grave episodio di violenza ha scosso la tranquillità della notte romana. Un attentato ha colpito Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione Report, uno dei volti più noti del giornalismo investigativo italiano. Le auto esplose di Sigfrido Ranucci e di sua figlia rappresentano un segnale inquietante.

Attentato a Pomezia, nel mirino Sigfrido Ranucci: indagini in corso e prime ipotesi

La trasmissione Report ha confermato pubblicamente l’ipotesi di un ordigno collocato sotto l’auto del giornalista, sottolineando che la violenza dell’esplosione sarebbe potuta risultare mortale se qualcuno si fosse trovato nelle vicinanze.

L’esplosione, oltre a distruggere completamente i due veicoli, ha provocato danni anche a un’abitazione vicina. Le autorità competenti, tra cui la Procura e il Prefetto, sono state informate e hanno avviato tutte le verifiche necessarie per chiarire la dinamica e individuare i responsabili di un gesto che appare come un chiaro atto intimidatorio.

Attentato a Pomezia, nel mirino Sigfrido Ranucci: esplose le auto nella notte

Momenti di paura a Campo Ascolano, vicino Pomezia, dove nella tarda serata di ieri due forti esplosioni hanno distrutto le automobili del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e di sua figlia. Le vetture, parcheggiate una accanto all’altra di fronte alla loro abitazione, sono state completamente avvolte dalle fiamme.

A rendere nota la vicenda è stato lo stesso Ranucci attraverso i suoi profili social, raccontando che “due ordigni” hanno causato le deflagrazioni, così potenti da scuotere l’intero quartiere.

Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri, Digos e vigili del fuoco, mentre fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.