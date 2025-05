Un atterraggio d’emergenza sorprendente

Questo pomeriggio, la tranquillità di Bolzano è stata interrotta da un evento inaspettato: un aliante ha effettuato un atterraggio di emergenza nei pressi del fiume Isarco. Testimoni oculari hanno descritto il velivolo mentre sorvolava a bassissima quota gli edifici del rione Piani, creando preoccupazione tra i residenti. Dopo aver sorvolato la zona, l’aliante ha fatto perdere le sue tracce nei pressi della statale del Brennero, per poi precipitare nel fiume.

Intervento delle autorità

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con l’Unità di soccorso in acqua, supportati dall’elisoccorso Pelikan1 e dai Carabinieri. La prontezza delle autorità ha garantito una risposta rapida e coordinata, fondamentale in situazioni di emergenza come questa. Fortunatamente, le prime notizie indicano che le due persone a bordo dell’aliante non hanno riportato ferite, un esito che ha sorpreso e sollevato i soccorritori.

Le cause dell’incidente

Attualmente, le cause esatte dell’atterraggio d’emergenza non sono ancora chiare. Gli esperti stanno indagando per comprendere se si sia trattato di un guasto tecnico o di altre problematiche legate al volo. La sicurezza aerea è una priorità assoluta, e ogni incidente viene analizzato con attenzione per prevenire futuri eventi simili. Le autorità competenti stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto.